"Дэвид Голмс: Выживший мальчик": вышел трейлер фильма о дублере "Гарри Поттера"

Дэниел Рэдклифф снял фильм о своем дублере, Дэвиде Голмсе, которого парализовало после несчастного случая на съемочной площадке фильма "Гарри Поттер". А теперь вышел трейлер долгожданного документального фильма "Дэвид Холмс: Выживший мальчик".

Ленту уже ожидают не только фанаты культового "Гарри Поттера", но и его создатели, знающие эту историю из первых уст. Смотрите трейлер ленты и читайте материал 24 Канала о фильме Дэвида Рэдклиффа.

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Компания HBO выпустила трейлер документального фильма

Продюсером ленты стал сам Дэниел Рэдклифф. Дэвид Голмс, о котором будет фильм, был дублером Рэдклиффа в Гарри Поттере и выполнял сложные трюки на съемочной площадке вместо него. В этой документальной кинокартине будут использовать личные кадры Дэвида, снятые за последние 10 лет, материалы, раскрывающиеся из-за кулис съемок фильмов о Гарри Поттере, а также покажут сцены его современной жизни. Кроме того, фильм будет включать интервью с Дэниелом Рэдклиффом, его друзьями, семьей и коллегами.

"Дэвид Голмс: Выживший мальчик": смотрите онлайн трейлер фильма

Карьеру Дэвида оборвал трагический случай

Голмса парализовало после несчастного случая на съемках фильма. Дэвид чудом остался в живых. Ситуация произошла во время съемок части "Гарри Поттер и Смертельные реликвии: Часть 1". Взрыв привел к серьезной травме актера, сломавшего шейную часть позвоночника, что привело к параличу нижней половины его тела.