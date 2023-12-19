Вышел трейлер первого в Украине фильма о смертной казни – "Ля Палисиада"

Новый трейлер иронического детектива "Ля Палисиада", освещающего украинские 90-е вне российских нарративов, уже доступен для просмотра. Это первая кинолента, раскрывающая тему смертной казни в Украине.

Узнайте в материале, о чем будет ожидаемая лента, кто снимался в фильме, а также, что говорит режиссер о работе над кинокартиной.

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"Ля Пасилиада": о чем будет фильм

Действие в фильме разворачивается в 1996 году, за 5 месяцев до введения моратория на смертную казнь. В центре сюжета находятся два старых приятеля – детектив милиции и судебный психиатр, объединяющий усилия для расследования убийства своего коллеги. Эти же герои проявляют старую влюбленность к вдове погибшего. Углубляясь в запутанное дело и восстанавливая забытые воспоминания, они творят будущее, в котором их дети унаследуют нереализованные стремления родителей.

"Ля Пасилиада": смотрите онлайн трейлер фильма

Я не хотел делать фильм о 90-х. Я хотел поговорить о современности, в которой мы очутились. Мы хотели создать ощущения 90-х, которые оставили свой существенный отпечаток на нескольких поколениях. Фильм может показаться сложным, но он прост и местами даже смешон,

– сказал режиссер, Филипп Сотниченко.

"Ля Пасилиада": работа над фильмом

В течение 5 лет продолжалась работа над фильмом. Авторы пытались воспроизвести атмосферу эпохи, стиль съемок, костюмы, декорации и даже характеры персонажей исходя из архивных материалов. Для съемок использовалась техника, которая была актуальна в то время, а уникальную одежду искали в секонд-хендах, домашних гардеробах и музеях МВД.

Среди актерского состава Андрей Журба, Новруз Пашаев, Александр Пархоменко, Валерия Олейникова, Елена Мамчур, Александр Малеев, Степан Барабаш, Сергей Лузановский, Александр Мавриц, а также известные украинские художники Ярема Малащук и Сана Шахмурадова.

Премьера в Украине пройдет 11 января 2024 года.