Война в Украине глазами иностранцев: "Вавилон'13" представил трейлер фильма о легионерах ГУР

Команда документалистов "Вавилонʼ13" презентовала трейлер фильма "Однажды летом в Украине". Лента покажет тренировки и выполнение боевых задач иностранными добровольцами.

Главные герои фильма "Однажды летом в Украине" (Summertime in Ukraine) – бойцы подразделения Международного легиона Главного управления разведки МО Украины, пишет Кино 24. Они выполняют боевые задачи на самых горячих участках фронта.

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Команда "Вавилона'13" рассказала, что в центре сюжета фильма – военнослужащие из разных уголков мира. Это воины из Великобритании, Германии, Финляндии, Австралии и США. После 24 февраля 2022 года они решили стать на защиту Украины и присоединились к службе в ГУР.

В фильме показывают кадры по подготовке военных, их тренировок на полигоне, работу на фронте и размышления о жизни и войне в Украине.

"Однажды летом в Украине": смотрите трейлер онлайн

О чем сюжет фильма "Однажды летом в Украине"

В фильме рассказывают историю нескольких добровольцев. За время службы, обучения, работы и отдыха они становятся верными друзьями. Но впоследствии наступает время, когда легионерам приходится пройти испытания их смелости и умений.

Жаркое лето проходит совсем непросто, а бешеный темп тренировок и службы удается выдержать не всем. И в дальнейшем иностранцам приходится отправиться на фронт, откуда доходят известия о наступлении российских оккупантов.

Полнометражный документальный фильм "Однажды летом в Украине" выйдет на широких экранах уже осенью этого года.