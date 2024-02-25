Ко вниманию поттероманов: Warner Bros Discovery объявила дату выхода сериала о Гарри Поттере

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав подтвердил долгожданный выход сериала о Гарри Поттере. Первый сезон можно будет посмотреть уже в 2026 году.

Сейчас продюсерская команда ведет переговоры с несколькими различными сценаристами, чтобы определить, кто возглавит франшизу. После этого начнется кастинг актеров.

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Warner Bros. Discovery выпустит сериал о Гарри Поттере

Всего запланировано семь сезонов ленты. Каждый из которых будет экранизацией отдельной книги Джоан Роулинг, что обещает новый увлекательный способ окунуться в волшебный мир Гарри Поттера. Сериал появится на стриминговом сервисе Max.

Мы провели некоторое время с Джоан и ее командой. Обе стороны просто рады возродить эту франшизу. Наши разговоры были замечательными, и мы были очень рады тому, что нас ждет впереди. Нам не терпится поделиться десятилетними новыми историями с поклонниками Max по всему миру,

– сообщил Дэвид Заслав.

Продюсерская команда сейчас занимается поиском сценариста. В то же время о том, будут ли сниматься в киноленте Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт пока не разглашают.

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