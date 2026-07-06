Забытый фильм двадцатилетней давности вернулся на экраны и вызвал настоящий переполох среди зрителей. Жуткие кадры и неожиданный сюжет заставили тысячи людей вновь переживать ночные кошмары.

Популярный стриминговый сервис Netflix вновь доказал, что старое кино может пережить невероятный ренессанс, взорвав мировые чарты неожиданным хитом. Как сообщает авторитетное британское издание Mirror, забытый экшн-хоррор 2005 года под названием "Пещера" (The Cave) после недавнего добавления на платформу мгновенно взлетел на третье место по просмотрам в Великобритании, уступив лишь громким новинкам "Энола Холмс 3" и "Голосовые сообщения для Изабель".



Кадр из фильма "Пещера" / Фото Mirror

О чем рассказывает сюжет фильма "Пещера"

Сюжет картины разворачивается вокруг группы профессиональных дайверов, которые отправляются исследовать таинственные руины в Румынии, но оказываются в ловушке глубоко под землей. Ситуация становится смертельно опасной, когда на героев начинают охотиться жуткие подземные существа. Зрители в восторге от звездного актерского состава, ведь в фильме снялись Коул Гаузер, звезда "Игры престолов" Лина Хиди, Пайпер Перабо и Дэниел Де Ким. Пользователи сети активно сравнивают картину с культовыми фильмами "Спуск", "Чужой" и фантастическим боевиком Вина Дизеля "Полная тьма".



Актерский состав экшн-хоррора "Пещера" / Фото Mirror

Как зрители реагируют на возвращение хоррора

Киноманы буквально засыпали соцсети эмоциональными отзывами, называя фильм незаслуженно забытым шедевром.

Этот фильм заслуживает признания, как и люди, которые его создали,

– пишет один из поклонников.

Другой зритель подробно разобрал достоинства картины, отметив, что в этом фильме было практически все, что нужно для успешного экшена. По его мнению, съемки и декорации выполнены очень красиво, а актерский состав был ярким и разнообразным. Особенно он отметил Коула Гаузера, который был очень напряженным и обаятельным и великолепно вытянул фильм, где было полно саспенса, ужасов, приключений, монстров и спецэффектов.



Жуткие подземные существа в фильме "Пещера" / Фото Mirror

Несмотря на то, что в свое время критики отнеслись к картине прохладно, современные зрители считают ее идеальным вариантом для уютного вечернего просмотра. Один из пользователей признался, что искал другой фильм, но случайно наткнулся на этот шедевр.

Хотел включить какой-нибудь уютный хоррор в фоновом режиме во время работы в дождливый день и искал "Спуск" на Netflix. Его там не было, поэтому вместо этого посмотрел рекомендованную "Пещеру". Это было великолепно в стиле "вау, это так ужасно". Я думаю об этом как о версии "Спуска" в стиле бойз-бэнда. Хотя с замечательным поворотом, который ты предвидишь заранее,

– поделился впечатлениями зритель.

Многие согласились с такой оценкой, а один из фанатов даже заявил, что ключевая фраза из фильма врезалась в память на 19 лет, подытожив, что это очень хороший экшн-хоррор, который он смотрел несколько раз за эти годы, и картина никогда не разочаровывает.