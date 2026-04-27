Самый популярный детективно-приключенческий минисериал, который стал фаворитом украинцев на Netflix

Начало рабочей недели часто бывает напряженным, однако будни можно сделать ярче, если найти сериал, который увлечет с первых серий. Отличным вариантом может стать детективно-приключенческий сериал "Закон Лидии Поэт".

Премьера первого сезона состоялась еще в 2023 году, однако проект до сих пор не теряет своей популярности. В материале 24 Канала рассказываем, почему стоит обратить на него внимание.

О чем сюжет сериала "Закон Лидии Поэт"?

Этот сериал идеально подойдет тем, кто любит исторические драмы вроде "Бриджертонов". Сюжет разворачивается в Турине в конце XIX века и рассказывает историю первой женщины-адвоката в Италии. В то время женщинам фактически запрещали работать в юридической сфере.

Несмотря на это, Лидия устраивается в фирму своего брата и готовит апелляцию, чтобы отменить решение суда, который признал ее регистрацию недействительной только из-за пола.

Она – чрезвычайно умная и востребованная юристка, которая успешно отстаивает права своих клиентов и демонстрирует настоящую борьбу за равенство, преодолевая многочисленные предубеждения.

Сериал сочетает драму, детектив и сильную феминистическую историю.

Почему стоит смотреть сериал "Закон Лидии Поэт"?

Этот проект стоит посмотреть поклонникам биографических и криминально-детективных историй, основанных на реальных событиях.

Кроме того, он понравится тем, кто не хочет тратить много времени на просмотр, ведь каждый сезон насчитывает всего по 6 эпизодов. Сейчас сериал имеет 18 серий.

Популярность проекта среди украинских зрителей растет: в частности, третий сезон "Закона Лидии Поэт" входит в список самых популярных лент. Он возглавил рейтинг платформы Netflix среди украинцев, тогда как первый сезон занимает 6-е место, а второй – 9-е. Это свидетельствует об активном интересе аудитории к сериалу.

Кто работал над проектом?

Сериал получает положительные отзывы зрителей: на IMDb его рейтинг составляет 7,5 из 10, что является довольно высоким показателем.

В ролях:

Матильда Де Анджелис,

Эдуардо Скарпетта,

Пьер Луиджи Пазино,

Сара Ладзаро,

Николо Пазетти.

Создатели сериала:

Гвидо Иукулано,

Давиде Орсини.

