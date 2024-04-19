Кроме того, посол отметил, что украинский народ выражает свою поддержку в это трудное время для актера. А также напомнил, что Ален Делон является одним из тех мировых звезд, которые поддерживали Украину с самого начала большой войны и до сих пор.

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Ален Делон получил орден "За заслуги": что известно

Согласно французскому телеканалу TV5 Monde, это очень редкий и уникальный жест по отношению к иностранцу. Посол Украины во Франции отметил, что понимает сложное положение, в котором сейчас находится 88-летний актер, и пожелал, чтобы Делон не чувствовал себя одиноким, потому что его поддерживают украинцы.

Он также выразил благодарность актеру за его постоянную помощь Украине.

С первого дня полномасштабной войны Ален Делон много высказывался в поддержку Украины. Для нас это символ, это важно,

– сказал Омельченко.

Позиция Алена Делона относительно войны в Украине

Ален постоянно выражает свою поддержку Украине. В сентябре 2022 года вместе с французскими журналистами он принял участие в разговоре с Зеленским. Тогда в прямом эфире актер зачитал несколько стихов Тараса Шевченка в знак солидарности с украинским народом.

Зеленский отметил, что был очень рад общаться с великим актером, которого уважают все украинцы. Ален обещал Зеленскому посетить Украину, как только появится такая возможность. Актер также сказал, что если бы он был на 50 лет моложе, вступил бы в нашу армию.