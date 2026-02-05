Почему украинцам не стоит смотреть сериал "Жаркое соперничество", который вирусится в тиктоке
- Сериал "Жаркое соперничество" рассказывает о романе между двумя хоккеистами, один из которых является россиянином, что вызывает возмущение на фоне войны России против Украины.
- Несмотря на критику от украинцев, сериал получил высокие оценки и был продлен на второй сезон, что свидетельствует о толерантности к России в мире.
28 ноября 2025 года состоялась премьера канадского спортивного романтического сериала "Жаркое соперничество". Его создал Джейкоб Тирни на основе серии романов писательницы Рэйчел Рид.
Уже долгое время этот сериал вирусится в тиктоке, однако украинцам его не стоит смотреть. Почему – объясняем в материале 24 Канала.
Не пропустите Новый сериал на Netflix, который посмотрите за ночь
Почему украинцам не стоит смотреть сериал "Жаркое соперничество"?
В сериале рассказывается о двух профессиональных хоккеистах. Они соперники, однако спортсменов связывает страстный тайный роман. Все бы ничего, но один из них является россиянином – это Илья Розанов.
Создатели сериала не увидели проблемы в том, чтобы снять историю, одним из главных героев которой является россиянин, в то время, когда идет война России против Украины.
Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины и убивать украинцев. Кроме того, сейчас мы переживаем самую сложную зиму, ведь во многих домах нет света и тепла из-за российских атак, а на улице лютый мороз.
Однако сериал "Жаркое соперничество" получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Например, имеет рейтинг IMDb 8.9/10. На фоне такого успеха его продлили на второй сезон. Так, в мире продолжают толерировать Россию, несмотря на ежедневные военные преступления, которые она совершает в Украине.
В сериале Илья Розанов – российский хоккеист, который родился в Москве и является капитаном команды "Бостон Рейдерс". Его сыграл американский актер Коннор Сторри, который для роли выучил русский язык.
Второго хоккеиста – Шейна Холландера, который является капитаном команды "Монреаль Метро", на экране воплотил канадский актер Хадсон Уильямс.
Есть немало других спортивных сериалов, которые стоит посмотреть вместо "Жаркого соперничества". Например, "Тед Лассо", "Король гольфа", "Плеймейкерка", "На дне", "Последний танец", "Формула 1. Драйв выживания".