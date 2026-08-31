Ей 42 года, у нее семеро детей: жена Алека Болдуина показала, как тренируется

Когда у вас семеро детей, слово "спортзал" звучит примерно так же романтично, как "три часа тишины". Поэтому Хилария Болдуин нашла решение: тренироваться там, где удалось отвлечься от детей хотя бы на несколько минут, – даже в ванной комнате.

Как сообщает pagesix, 42-летняя жена Алека Болдуина рассказала Fox News Digital, что ежедневно бегает около 30 минут, занимается йогой и проводит короткие тренировки в ванной. Свой формат она в шутку называет "stop and drop" – остановилась, упала на коврик и сделала упражнения. Похоже, фитнес в многодетной семье требует не столько спортивной формы, сколько быстрой реакции.

30 минут кардио – и можно жить дальше

Гилария говорит, что бег помогает ей не только оставаться в форме, но и лучше справляться с напряжением. По ее словам, если удается найти хотя бы 30 минут для кардио, это положительно сказывается на ее самочувствии.

Также она любит йогу и упражнения на тренажере. А еще признается, что далеко не всегда имеет возможность тренироваться в специальном месте. Поэтому ванная комната вполне подходит.

Признание, которое порадует всех, кто смотрит на знаменитостей и думает, что они питаются одними листьями салата: Гилария ест мороженое.

Она рассказала, что однажды вечером вместе с самым младшим ребенком они открыли целых две упаковки мороженого примерно в 21:00. А еще в ее рационе вполне может найтись кусок пиццы.

Ее принцип прост: питаться правильно, но не отказывать себе во всем вкусном. То есть никакой жизни по схеме "одна брокколи – и до следующего понедельника".

Алек Болдуин спорт не очень любит

Что касается совместных тренировок с мужем, Хилария лишь посмеялась. По ее словам, Алек очень негибкий и даже не может дотянуться до пальцев ног.

После более чем 15 лет совместной жизни и семерых детей Хилария говорит, что секрет их отношений гораздо проще любой фитнес-формулы: оба должны хотеть оставаться вместе даже в сложные периоды.

Кстати, недавно своими результатами тренировок похвасталась и Джессика Альба – актриса опубликовала фото, на которых продемонстрировала свою подтянутую фигуру.