Чтобы выходные прошли действительно качественно, стоит выбрать для просмотра интересный фильм. Отличным вариантом может стать просмотр детективного триллера, который набирает популярность среди украинцев.

Это лента под названием "Женщина из каюты №10". В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете и актерском составе.

Что известно о фильме "Женщина из каюты №10"?

Если вы ищете новую интересную ленту на вечер, фильм "Женщина из каюты № 10" станет отличным выбором. В центре сюжета – Лаура, журналистка, которая случайно попадает в путешествие на борту роскошного круизного лайнера.

Однажды вечером она становится свидетелем загадочного события, что запутывает ее в водовороте безумных событий и расследования. Прямо у нее на глазах один из пассажиров трагически выпадает за борт.

"Женщина из каюты №10": смотрите онлайн трейлер фильма

Лаура пытается докопаться до правды и понять, что произошло. Однако ни один пассажир не видел ничего подобного и пытается убедить ее, что это недоразумение. Но Лаура уверена: она видела все собственными глазами. Это не сон, а страшная реальность. Поэтому журналистка решает начать собственное расследование и выяснить правду, даже если никто ей не верит.

Главные роли в фильме воплотили Кира Найтли, Гай Пирс, Ханна Веддингхем, Дэвид Аяла, Арт Малик, Гугу Мбата-Роу, Кая Скоделарио, Дэвид Моррисси, Дэниел Ингс, Гитте Витт.

Эта лента сейчас заняла первое место в рейтинге самых популярных фильмов на стриминговой платформе Netflix. Поэтому, пока вы колеблетесь, другие зрители уже наслаждаются просмотром.

Какие еще фильмы популярны на Netflix?

На стриминговой платформе Netflix еженедельно обновляется список самых популярных фильмов и сериалов. Кроме ленты "Женщина из каюты №10", в рейтинг самых популярных фильмов вошли также такие кинопроекты:

Это абсолютно разножанровые истории, среди которых вы точно сможете найти своего фаворита. Поэтому, не теряйте времени, выбирайте фильм и проведите свои выходные качественно.