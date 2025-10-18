Щоб вихідні пройшли справді якісно, варто обрати для перегляду цікавий фільм. Відмінним варіантом може стати перегляд детективного трилера, який набирає популярності серед українців.

Це стрічка під назвою "Жінка з каюти №10". У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.

Радимо 3 культові фільми про перегони, які подарують гострі відчуття

Що відомо про фільм "Жінка з каюти №10"?

Якщо ви шукаєте нову цікаву стрічку на вечір, фільм "Жінка з каюти № 10" стане чудовим вибором. У центрі сюжету – Лаура, журналістка, яка випадково потрапляє в мандрівку на борту розкішного круїзного лайнера.

Одного вечора вона стає свідком загадкової події, що заплутує її у вирі шалених подій та розслідування. Просто в неї на очах один із пасажирів трагічно випадає за борт.

"Жінка з каюти №10": дивіться онлайн трейлер фільму

Лаура намагається докопатися до правди й зрозуміти, що сталося. Однак жоден пасажир не бачив нічого подібного та намагається переконати її, що це непорозуміння. Але Лаура впевнена: вона бачила все на власні очі. Це не сон, а страшна реальність. Тож журналістка вирішує розпочати власне розслідування й з'ясувати правду, навіть якщо ніхто їй не вірить.

Головні ролі у фільмі втілили Кіра Найтлі, Ґай Пірс, Ханна Веддінґгем, Девід Аяла, Арт Малік, Ґуґу Мбата-Роу, Кая Скоделаріо, Девід Морріссі, Деніел Інґс, Ґітте Вітт.

Ця стрічка наразі посіла перше місце у рейтингу найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix. Тому, поки ви вагаєтесь, інші глядачі уже насолоджуються переглядом.

Які ще фільми популярні на Netflix?

На стримінговій платформі Netflix щотижня оновлюється список найпопулярніших фільмів та серіалів. Окрім стрічки "Жінка з каюти №10", у рейтинг найпопулярніших фільмів увійшли також такі кінопроєкти:

"Французький коханець"

"Панда Кунг-Фу 4"

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

"Піймай шахрайку, якщо зможеш"

"Стів"

"Клуб убивств по четвергам"

"Вона сказала "Можливо""

"Рут і Боаз"

"Переліт"

Це абсолютно різножанрові історії, серед яких ви точно зможете знайти свого фаворита. Тож, годі гаяти часу, обирайте фільм та проведіть свої вихідні якісно.