Развязка может шокировать: что ждет зрителей в финальных сериях "Женского доктора"

Один из самых популярных сериалов на украинском телевидении интригует зрителей концовкой. Совсем скоро станет известно, как завершится второй сезон "Женского доктора".

Популярный медицинский сериал "Женский доктор. Новая жизнь" подходит к концу, а именно его второй сезон. В финальных сериях покажут, как сложатся судьбы главных героев, говорится в анонсе канала "1+1".

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На этой неделе показывают последние четыре серии сериала – 37 – 40. Последний эпизод выйдет 10 октября.

Чего ждать от финальных серий

36 эпизод сериала неожиданно завершился первым поцелуем Михаила Гончара и Оксаны Кондратюк, отношения которых начались с обычной дружбы. Остается ожидать, какой выбор сделает главный герой в своей жизни: вернется ли к Елене Руденко, или будет счастлив в отношениях с Оксаной.

История Елены Руденко также не останется без внимания. Она не вышла на связь с Гончаром после страстной ночи с десантником.

Он ждет тебя. Ты хочешь быть с ним?

– спросил Евгений у Елены в одной из финальных серий.

В 37 серии Лилия Ласточка предстала беременной, что стало неожиданностью для зрителей. Она только сейчас узнала об исчезновении Андрея Балюка. Пользователи делают предположения, как сложатся их отношения. Ведь Лилия призналась, что все еще любит Андрея. Но пока неизвестно, кто является отцом ее ребенка.

Финальные серии "Женского доктора": видео

Финальные серии второго сезона "Женского доктора" также разъяснят: что произошло с Андреем Балюком, за которого так волнуются зрители.