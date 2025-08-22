Осенью 2025 года поклонники "Женского доктора" смогут окунуться в продолжение любимой истории. Выйдет долгожданный 3 сезон сериала.

Об этом стало известно недавно, в сети опубликовали анонс к ленте. В материале Кино 24 мы напоминаем, чем закончился 2 сезон сериала "Женский доктор. Новая жизнь".

Смотрите также Артемий Егоров шокировал новостью, что не отказывается от русского языка: "Мое личное дело"

Что зрителям стоит помнить о 2 сезоне "Женского доктора"?

Осенью выйдет 3 сезон сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Поэтому, пока все поклонники в ожидании, стоит вспомнить, чем закончился 2 сезон. Крайний эпизод довел много сюжетных линий до логического завершения, однако были также моменты, которые закончились открытым финалом.

В последней серии Людмила Пышная, которая тяжело заболела, таки получила шанс на новую жизнь. Она готовится к пересадке костного мозга и наконец возрождает в себе надежду на светлое будущее.

"Женский доктор. Новая жизнь": смотрите финальный эпизод 2 сезона

Кроме того, Балюк наконец таки возвращается с оккупированной территории и женится на Ласточке, которая ждет ребенка от него. Енот и Гайка тоже создают семью и готовятся встретить дочь. Кажется, что каждый из героев наконец находит свое место, а жизнь постепенно входит в привычное русло.

Оксана и Михаил наконец признаются друг другу, что хотят быть вместе. Но последние минуты финального эпизода шокируют: раздается звонок от Елены. Он наконец услышал ее голос и это означает, что им точно придется встретиться. На этом напряженном моменте второй сезон обрывается.

В третьем сезоне зрители наконец смогут узнать, чем закончится их история. Вероятно, этой истории любви не суждено было стать, поскольку известно, что актриса Анастасия Цимбалару, которая сыграла роль Елены, не будет сниматься в новых эпизодах.

Дождитесь осени и окунитесь в историю любимых персонажей уже скоро.