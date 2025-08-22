Восени 2025 року прихильники "Жіночого лікаря" зможуть поринути в продовження улюбленої історії. Вийде довгоочікуваний 3 сезон серіалу.

Про це стало відомо нещодавно, у мережі опублікували анонс до стрічки. У матеріалі Кіно 24 ми нагадуємо, чим закінчився 2 сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя".

Що глядачам варто пам'ятати про 2 сезон "Жіночого лікаря"?

Восени вийде 3 сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Тому, поки всі прихильники в очікуванні, варто згадати, чим закінчився 2 сезон. Крайній епізод довів багато сюжетних ліній до логічного завершення, однак були також моменти, які закінчились відкритим фіналом.

В останній серії Людмила Пишна, яка важко захворіла, таки отримала шанс на нове життя. Вона готується до пересадки кісткового мозку та нарешті відроджує у собі надію на світле майбутнє.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться фінальний епізод 2 сезону

Окрім того, Балюк нарешті таки повертається з окупованої території та одружується з Ластівкою, яка чекає на дитину від нього. Єнот і Гайка теж створюють сім'ю та готуються зустріти донечку. Здається, що кожен із героїв нарешті знаходить своє місце, а життя поступово входить у звичне русло.

Оксана та Михайло врешті зізнаються одне одному, що хочуть бути разом. Але останні хвилини фінального епізоду шокують: лунає дзвінок від Олени. Він нарешті почув її голос і це означає, що їм точно доведеться зустрітися. На цьому напруженому моменті другий сезон обривається.

У третьому сезоні глядачі нарешті зможуть дізнатись, чим закінчиться їхня історія. Ймовірно, цій історії кохання не судилось статись, оскільки відомо, що акторка Анастасія Цимбалару, яка зіграла роль Олени, не зніматиметься у нових епізодах.

Дочекайтесь осені та пориньте в історію найулюбленіших персонажів уже скоро.