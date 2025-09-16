15 сентября 2025 года состоялась премьера третьего сезона украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Эта лента стала настоящим фаворитом зрителей еще в 2023 году.

С тех пор герои сериала изрядно изменились. В материале Кино 24 со ссылкой на публикацию 1+1 покажем, как выглядели актеры два года назад и сегодня.

Как изменились герои сериала "Женский доктор. Новая жизнь"?

Михаил Гончар

Михаил Гончар за эти два года прошел настоящую внутреннюю трансформацию. Он не просто боролся за своих пациентов в операционных палатах, а прошел немало трудностей в личной жизни. и, вероятно, в третьем сезоне его ждут еще более неожиданные повороты событий.

Андрей Балюк

Еще один врач – Андрей Балюк. Он учится заново выстраивать доверие между своими близкими людьми из-за предательств, которые были в прошлом. Вероятно, в третьем сезоне он будет бороться за свое счастье с Ласточкой.

Ласточка

Ласточка, которая привыкла оказывать психологическую помощь другим, должна наконец-то позаботиться о себе. Видно, ее ожидает роль мамы. А для этого надо хорошо подготовиться и разобраться в своих отношениях, чтобы будущий ребенок пришел в счастливую полноценную семью.

Юрий Сердюк

Юрий Сердюк претерпел большое внутреннее перевоплощение от первого сезона и до третьего. В первом он – самовлюбленный, эгоистичный врач, которому нужна только собственная выгода и кресло директора. А уже во втором и третьем сезоне он – заботливый отец и муж, который готов брать на себя ответственность.

Людмила Пышная

Людмила Пышная также претерпела большую внутреннюю трансформацию от первого до третьего сезона. В первом она амбициозная, холодная, резкая женщина, которой нужны только лучшие отзывы о ее работе.

Во втором сезоне все меняет две полоски на тесте на беременность. А потом тяжелая болезнь, из-за которой Людмила почти прощается с жизнью. Однако ей удается преодолеть все, и в третьем сезоне мы увидим, за что она продолжит бороться.

Новые эпизоды сериал выходят с понедельника по четверг в 20:00 на 1+1.