Уже не впервые: известного французского актера обвиняют в сексуальном насилии

Французский актер Жерар Депардье снова окажется перед судом в Париже. Его обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами, которое произошло во время съемок фильма "Зеленые ставни" режиссера Жана Беккера в 2021 году.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The Guardian.

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Жерара Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии: что известно

Речь пойдет о двух женщинах, которые обвиняют Жерара Депардье в сексуальном насилии во время съемок фильма "Зеленые ставни". Одной из женщин является 34-летняя ассистентка режиссера, а другой – 54-летняя художница-декоратор. Обе работали на съемочной площадке этого фильма, который вышел в 2022 году. Обвинения были выдвинуты после того, как художница-декоратор подала иск, став инициатором дела.

Эти обвинения получили широкую огласку после публикации открытого письма Депардье в газете Le Figaro в октябре 2023 года. В нем актер категорически отрицал свою причастность к насилию, заявив, что никогда не был насильником. Он также предположил, что его обвинения являются частью медийного самосуда, которое возникло из-за его публичной репутации.

Первоначально слушания были запланированы на октябрь 2023 года, но из-за проблем со здоровьем актера процесс был отложен. Адвокат Депардье Жереми Ассус заявил, что актер перенес четырехкратное шунтирование сердца и что его диабет обострился из-за стресса, вызванного приближением суда. Это осложнило его физическое состояние, и поэтому судебное заседание было перенесено.

После медицинского обследования суд разрешил Депардье присутствовать на слушаниях, но из-за его состояния здоровья было принято решение ограничить время слушания до шести часов в день, с возможностью перерыва.