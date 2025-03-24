Уже не вперше: відомого французького актора звинувачують у сексуальному насильстві

Французький актор Жерар Депардьє знову опиниться перед судом у Парижі. Його звинувачують у сексуальному насильстві над двома жінками, що сталося під час зйомок фільму "Зелені віконниці" режисера Жана Беккера в 2021 році.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Guardian.

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Жерара Депардьє знову звинувачують у сексуальному насильстві: що відомо

Мова йтиме про двох жінок, які звинувачують Жерара Депардьє у сексуальному насильстві під час зйомок фільму "Зелені віконниці". Однією з жінок є 34-річна асистентка режисера, а іншою – 54-річна художниця-декораторка. Обидві працювали на знімальному майданчику цього фільму, який вийшов у 2022 році. Звинувачення були висунуті після того, як художниця-декораторка подала позов, ставши ініціатором справи.

Ці звинувачення набули широкого розголосу після публікації відкритого листа Депардьє в газеті Le Figaro в жовтні 2023 року. У ньому актор категорично заперечував свою причетність до насильства, заявивши, що ніколи не був насильником. Він також припустив, що його звинувачення є частиною медійного самосуду, яке виникло через його публічну репутацію.

Першочергово слухання було заплановано на жовтень 2023 року, але через проблеми зі здоров'ям актора процес було відкладено. Адвокат Депардьє заявив, що актор переніс чотириразове шунтування серця і що його діабет загострився через стрес, викликаний наближенням суду. Це ускладнило його фізичний стан, і тому судове засідання було перенесено.

Після медичного обстеження суд дозволив Депардьє бути присутнім на слуханнях, але через його стан здоров'я було прийнято рішення обмежити час слухання до шести годин на день, з можливістю перерви.