Депардье находится под допросом по двум делам по обвинениям в сексуальном насилии и домогательствах, которые, вероятно, произошли в 2014 и 2021 годах. Сейчас он находится в полицейском управлении Парижа, где его задержали правоохранительные службы.

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Жерара Депардье задержала полиция: что произошло

75-летнего французского актера Жерара Депардье утром 29 апреля пригласили в полицейский участок Парижа и взяли под стражу. Его должны допросить по обвинению двух женщин в сексуальном насилии.

По данным СМИ, в данный момент актер находится в полицейском управлении Парижа для проведения допроса.

По словам женщин, которые подали иск, инциденты произошли во время съемок двух фильмов: в 2014 году на площадке съемок фильма "Волшебник и сиамцы" (Magicien et les Siamois, 2015) и в 2021 году во время съемок фильма "Зеленые ставни" (Les Volets verts, 2022).

Что утверждают женщины, которые обвиняют Депардье в насилии

Первая истица говорит, что Депардье касался ее ягодиц и употреблял неуместные выражения в ее адрес в своем частном особняке в Париже, когда они готовились к съемкам фильма "Волшебник и сиамцы".

Во время первого дня съемок, где Депардье исполнял роль волшебника, он снова касался интимных участков тела женщины и несколько раз делал ей сексуальные предложения. На тот момент истице было 24 года.

Второе дело касается 53-летней кинодекоратора. Она обвиняет Депардье в сексуальном насилии, сексуальных домогательствах и сексистских оскорблениях во время съемок "Зеленых ставней" в 2021 году.

По ее словам, Депардье высказывал в ее адрес несколько непристойных комментариев. Непонятно, чем это могло бы обернуться, если бы не охранник актера, который его остановил.

Жерар Депардье отвергает оба обвинения, которые к нему выдвигают.

В общем французского актера обвиняют в сексуальных домогательствах по меньшей мере к 14 женщинам. Опрошенные ранее сообщили, что актер публично распускал руки, пытаясь залезть под белье или платье, предлагал пойти в раздевалку, а на отказ реагировал агрессивно.