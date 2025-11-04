Где сейчас Остап Ступка и как строит отношения с младшей на 35 лет любимой

Остап Ступка – известный украинский актер театра и кино. Он является Народным артистом Украины с 2009 года, а также известен как потомок легенды украинского кино Богдана Ступки.

Актер снимается в большом количестве украинских лент и участвует в многочисленных театральных постановках. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Остап Ступка, с кем строит отношения и в каких сериалах снимается.

Где сейчас Остап Ступка?

На днях украинский актер Остап Ступка вместе с любимой Маргаритой дал большое интервью Славе Демину. В разговоре он рассказал о детстве и своем легендарном отце, отношениях с младшей на 35 лет избранницей, вспомнил о ДТП, поделился опытом работы с психотерапевтом, прокомментировал вопрос зависимости от алкоголя и рассказал о заработках украинских актеров.

Интервью Остапа Ступки: смотрите видео онлайн

Несмотря на то, что после резонансного ДТП многие предполагали – карьера Ступки в Украине может завершиться, актер продолжает активно работать.

Он снимается в фильмах и сериалах, а также выходит на театральную сцену. Среди последних премьер – комедийный сериал "Семья по воскресеньям" и шпионский детектив "Художник". Кроме того, большую популярность среди зрителей получил украинский сериал "Ключи от правды", где Ступка сыграл вместе с Сергеем Стрельниковым и Антониной Хижняк.

Что известно о личной жизни актера?

Личная жизнь актера тоже привлекает большое внимание. После четырех браков он строит отношения с театроведом Маргаритой Ткач, которая моложе его на 35 лет.

Пара признается, что разница в возрасте не влияет на их счастье. В то же время Ступка не спешит жениться в пятый раз, и пока влюбленные не планируют совместных детей.

Мне нужна пауза. Имея за плечами четыре брака, я смотрел на своих родителей – они прожили вместе 45 лет, один брак. И я думал, что у меня будет так же. Но жизнь вносит свои коррективы. Мне комфортно в этой паузе,

– признался актер.

У актера уже есть трое детей. Маргарита отметила, что для нее было важно наладить отношения с его семьей. По ее словам, с частью детей Ступки ей уже удалось найти общий язык.