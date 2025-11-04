Украинские стриминговые платформы начали массово удалять контент с его участием. В материале 24 Канала рассказываем, где можно официально посмотреть четвертый сезон "Игры престолов".
Рекомендуем Живет на две страны: где сейчас Мила Сивацкая, которая выехала за границу во время полномасштабной войны
Где смотреть 4 сезон сериала "Игра престолов"?
Теперь четвертый сезон сериала "Игра престолов" недоступен в Украине на таких стриминговых сервисах, как Киевстар ТВ, Megogo и HBO Max.
Сериал "Игра престолов" 4 сезон / Скриншот с Киевстар ТВ
Известно также, что Госкино ведет переговоры с международными компаниями, чтобы ограничить доступ к проектам с актером-россиянином для украинских пользователей на других глобальных платформах.
В то же время сейчас сериал можно официально посмотреть на платформе Apple TV.
Почему кинопроекты с Колокольниковым теперь под запретом в Украине?
- Украинские стриминговые платформы блокируют фильмы и сериалы с участием Юрия Колокольникова.
- Причиной этого является то, что актер представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Ранее мы писали, что известно о путинисте Юрии Колокольникова, фильмы с которым теперь под запретом в Украине. Читайте – по ссылке.
- В августе 2025 года он был внесен в список деятелей, которые популяризируют кремлевскую пропаганду и участвуют в проектах, финансируемых из государственного бюджета России.
- Кроме 4 сезона "Игры престолов", из украинских стриминговых платформ удалили третий сезон "Белого лотоса", фильм Кристофера Нолана "Тенет", а также супергеройский экшн "Крейвен", в которых сыграл актер-путинист.
- Пока Россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов, Колокольников без колебаний снимается в пропагандистских фильмах страны-агрессора и зарабатывает кровавые рубли.