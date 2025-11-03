Зрители могут знать ее благодаря ролям в фильмах "Хороший парень", "Грант" и "Последний богатырь". Однако после 24 февраля 2022 года в жизни Милы все изменилось. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас находится актриса и как она живет сегодня.

Где сейчас и как живет Мила Сивацкая?

Сейчас Мила Сивацкая продолжает развиваться и реализовывать себя. Она открыла бизнес в Украине. Также в ее жизни произошли большие изменения в личной: актриса вышла замуж и переехала с мужем в Испанию.

Сейчас Мила живет на две страны, ведь в Украине она имеет магазин косметики и клинику, а в Барселоне ее ждет любимый Сергей. Мила отмечала, что они пересекли границу официально и не нарушали закон, поэтому их совесть чиста.

Сейчас Сивацкая выглядит абсолютно счастливой – у нее новая жизнь, любимый человек и теплая Барселона, которая очень ей подходит.

Что известно о гражданской позиции Милы Сивацкой?

Как известно, много украинских актеров ранее строили свою карьеру не только в Украине, но и в России. Одной из таких актрис была Мила Сивацкая.

Она долго искала себя: в кино Мила дебютировала в 2008 году, в 2012-м участвовала в шоу "Голос. Дети", а в 2016-м получила главную роль в сериале "Кружево судьбы", благодаря которой и прославилась.

К сожалению, Миле Сивацкой пришлось работать с российскими актерами, которые поддерживают путинский режим, в частности со "звездами" сериала "Гранд".

Однако после полномасштабного вторжения Мила заняла четкую гражданскую позицию: она заявила, что всегда была на стороне Украины, жила в Киеве, а в Россию ездила исключительно на съемки. Актриса признавалась, что жалеет о работе в российских проектах.