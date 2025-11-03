Глядачі можуть знати її завдяки ролям у стрічках "Хороший хлопець", "Грант" та "Останній богатир". Проте після 24 лютого 2022 року в житті Міли все змінилося. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз перебуває акторка та як вона живе сьогодні.

Де зараз і як живе Міла Сивацька?

Нині Міла Сивацька продовжує розвиватися та реалізовувати себе. Вона відкрила бізнес в Україні. Також у її житті сталися великі зміни в особистому: акторка вийшла заміж і переїхала з чоловіком до Іспанії.

Зараз Міла живе на дві країни, адже в Україні вона має магазин косметики та клініку, а в Барселоні на неї чекає коханий Сергій. Міла зазначала, що вони перетнули кордон офіційно та не порушували закон, тож їхня совість чиста.

Зараз Сивацька виглядає абсолютно щасливою – у неї нове життя, коханий чоловік та тепла Барселона, яка дуже їй пасує.

Що відомо про громадянську позицію Міли Сивацької?

Як відомо, багато українських акторів раніше будували свою кар'єру не лише в Україні, а й у Росії. Однією з таких акторок була Міла Сивацька.

Вона довго шукала себе: у кіно Міла дебютувала у 2008 році, у 2012-му брала участь у шоу "Голос. Діти", а у 2016-му отримала головну роль у серіалі "Мереживо долі", завдяки якій і прославилася.

На жаль, Мілі Сивацькій довелося працювати з російськими акторами, які підтримують путінський режим, зокрема з "зірками" серіалу "Гранд".

Проте після повномасштабного вторгнення Міла зайняла чітку громадянську позицію: вона заявила, що завжди була на боці України, жила у Києві, а в Росію їздила виключно на зйомки. Акторка зізнавалася, що шкодує про роботу в російських проєктах.