Новейшая украинская комедия, которую надо смотреть на выходных
- 17 октября состоялась премьера комедийного сериала "Жизнь на троих" от SWEET.TV Originals, производства киностудии FILM.UA.
- Сериал рассказывает о трех разных мужчинах, которые делят одну квартиру, а главные роли исполняют Кирилл Ганин, Альберт Малик и Артем Веревка.
17 октября состоялась премьера нового оригинального комедийного сериала "Жизнь на троих" от SWEET.TV Originals. Производством занималась киностудия FILM.UA. Первую серию можно посмотреть бесплатно на платформе SWEET.TV.
узнаете подробности сюжета. А также мы расскажем больше об актерском составе.
Что известно об украинской комедии "Жизнь на троих"?
"Жизнь на троих" – это история о тройке совершенно разных мужчин, которые вынуждены делить одну съемную квартиру. Они не похожи по характерам, взглядами или образом жизни, поэтому каждый день в совместном быту становится испытанием и одновременно источником комических ситуаций.
Герои ссорятся, мирятся, делятся мечтами, соревнуются за комфорт, но в конце концов учатся ценить дружбу, преодолевать стресс и находить повод для смеха.
В главных ролях – актер, комик и сценарист Кирилл Ганин, известный по роли в романтической комедии "Песики", профессиональный актер с большим опытом работы в театре и кино Альберт Малик, известный по сериалу "Увлечение", и театральный актер Артем Веревка, для которого этот сериал стал дебютом в кино.
"Жизнь на троих" – это проект для ценителей комедии, где все истории узнаваемы и близки зрителю. В такое бурное время людям нужен юмор, и запросов на этот жанр у нас немало. Поэтому этот сериал легкий и веселый, к нему хочется возвращаться снова и снова,
– делится режиссер сериала Александр Богданенко.
"Жизнь на троих": смотрите онлайн трейлер сериала
Трейлер знакомит зрителей с главными героями. Андрей (Альберт Малик) – хирург без диплома, сын состоятельного отца, который отказался от комфортной жизни, чтобы почувствовать настоящую свободу. Максим (Кирилл Ганин) – специалист по IT-технологиям, ответственный и умный, на котором, собственно, и держится быт ребят. И Гриша (Артем Веревка) – талантливый сценарист с творческим беспорядком в голове и вокруг себя. С ним интересно поговорить, но сложно жить под одной крышей.
Кто работал над лентой?
Авторами идеи такого комедийного сериала стали:
- Олег Добреля,
- Александр Богданенко,
- Вячеслав Дергачев.
Режиссером ленты является Александр Богданенко. А среди продюсеров такие кинотворцы:
- Олег Добреля,
- Вячеслав Дергачев (исполнительный продюсер).
Окунитесь в яркое комедийное приключение, которая подарит море позитива в такие трудные времена.