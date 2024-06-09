От них мурашки по коже: 2 жутких фильма о мистике

Иногда хочется разбавить романтические или комедийные фильмы лентами о сверхъестественном. Такие кинокартины вызывают одновременно восхищение и страх.

Мистические фильмы способны создать атмосферу, от которой по коже бегут мурашки, погружая зрителя в разнообразные реальности. В подборке Кино 24 мы собрали жуткие фильмы о мистике, которые не только наполнят ваше сердце адреналином, но и оставят после себя неизгладимое впечатление.

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"Наследственность"

Американский фильм ужасов показывает семейную драму, которая разворачивается вокруг мистических событий, начавшихся после смерти бабушки. В центре сюжета ее дочь Энни, которая ничего не почувствовала после потери матери. Общение с ней давалось ей нелегко, к тому же о ней позаботились дети и муж.

"Наследственность": смотрите трейлер онлайн

Однако могилу матери Энни начали осквернять неизвестные, а сама она чувствует присутствие родственницы. Энни волнуется, не передала ли ее мать в наследство что-то страшное.

"Заклятие"

Мистический ужастик с элементами детектива рассказывает о приключениях семьи Уорренов, что всю жизнь исследуют паранормальные явления. События фильма разворачиваются в начале 70-х вокруг семьи Перон, приезжающих в новый дом.

"Заклятие": смотрите трейлер онлайн

Они понимают, что не одиноки: в доме хлопают двери, дети пугаются от неожиданных отражений, в комнатах холодно и разносится гнилостный запах. Чтобы "гости" не навредили детям, Пероны обращаются к медиумам и священнику. Удастся ли им побороть темную силу?