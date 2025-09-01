Когда за окном осень, так и хочется закутаться в одеяло и окунуться в интересную сериальную историю. Именно такой лентой является "Жуткие приключения Сабрины".

Атмосферная киноистория, которая погрузит вас в действительно интересный сюжет. В материале Кино 24 рассказываем больше о чем эта лента и кто сыграл главные роли.

Почему стоит посмотреть сериал "Жуткие приключения Сабрины"?

Премьера сериала "Жуткие приключения Сабрины" состоялась 5 октября 2018 года и выходила до 2020-го. Лента насчитывает 4 сезона и на сегодня является довольно высокорейтинговой по версии сайта IMDb. Критики дают высокие оценки, а зрители в восторге от сюжета и атмосферы. Сериал можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.

История основана на одноименном комиксе издательства "Archie Horror". Главные роли в сериале сыграли Кирнан Шипка, Росс Линч, Люси Дэвис, Ченс Пердомо, Мишель Гомес, Джаз Сэнклер и другие.

"Жуткие приключения Сабрины": смотрите онлайн трейлер сериала

Сюжет разворачивается вокруг юной Сабрины Спелман, которая стремится примириться с двумя своими натурами, двумя личностями, которые живут в ней: полуведьма и полусмертная. Для сил тьмы она слишком человек, а для людей – слишком ведьма. Всему миру угрожает что-то очень страшное.

Сериал очень понравился зрителям. Все отмечают, что он очень жуткий и атмосферный. Два первых сезона особенно стоят внимания зрителей. Поэтому, если вы в поиске загадочной и эстетической истории с остроинтересным сюжетом, который сможет вас захватить, то "Жуткие приключения Сабрины" станут идеальным вариантом.

Какие еще сериалы с осенней атмосферой посмотреть?

Кстати, если вы уже смотрели сериал "Жуткие истории Сабрины", у нас есть подборка других лент с осенней атмосферой. Среди кинопроектов, которые заслуживают внимания такие сериалы:

мелодрама "Умник Уилл Хантинг" ,

, комедийная драма "Девушки Гилмор" ,

, романтическая и комедийная мелодрама "Когда Гарри встретил Салли" ,

, мистический триллер "Твин Пикс".

Все эти истории вышли в свет уже много лет назад, однако настоящие киноманы охотно просматривают их снова и снова. Среди них точно можно найти своего фаворита.