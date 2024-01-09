Киллиан Мерфи появился на "Золотом глобусе" с женой и сыном: редкое фото

Ирландского актера редко видят на публике вместе с его семьей. Но церемония "Золотого глобуса" оказалась исключением, поскольку фильм "Оппенгеймер" сыграл ключевую роль в карьере Киллиана Мерфи.

Во время церемонии актер появился вместе со своим 16-летним сыном Араном и супругой Ивонн Макгинесс. У пары есть еще один сын, 17-летний Малархи, но на церемонии "Золотого глобуса" его не было.

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Киллиан Мерфи получил награду на "Золотом глобусе" 2024

Этот вечер стал памятным для 47-летнего ирландского актера. Когда его объявили победителем в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме", жена Киллиана, Ивонн Макгиннесс, зацеловала звезду и оставила помаду на его носу. Она попыталась стереть след, но, несмотря на это, Мерфи пошел получать награду с красным носом.

В этот вечер вместе с Киллианом был его младший сын. Кстати, Аран уже получил опыт в двух кинолентах и, согласно отзывам критиков, поражает сходством со своим известным отцом.

Речь Киллиана Мерфи на церемонии "Золотого глобуса" 2024

Актер "Острых картуз" не постыдился своего красного носа и даже в шутку начал свое выступление по вопросу: "Во-первых, у меня ли помада на всем носу?"

Позже поклонники распространяли эту ситуацию в соцсетях и с юмором восприняли вопросы Мерфи. Многие сравнивали его со стандартами идеального парня, в то время как другие просто наслаждались достижениями любимого актера.

Эта речь произвела сильное впечатление на поклонников Киллиана Мерфи, поскольку в течение более полугода в интернете ходили слухи, что актер довольно тихий, замкнутый и немного эгоистичный. Однако во время своего выступления Мерфи выразил похвалу режиссеру фильма "Оппенгеймер" Кристоферу Нолану.

Когда я впервые попал на съемочную площадку Кристофера Нолана, я понял, что все по-другому. Я мог это определить по уровню строгости, уровню сосредоточенности, уровню самоотдачи, полному отсутствию каких-либо вариантов сиденья для актеров. Я понял, что работаю с дальновидным режиссером и настоящим мастером,

– сказал Киллиан.

А потом поблагодарил актеров, с которыми совместно работали над фильмом:

"У нас был невероятный актерский состав в этом фильме. Это была магия, и некоторые из них сегодня здесь. Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Гэри Олдман. Спасибо, что терпели меня и держали в этом фильме", – пошутил Киллиан Мерфи.

Речь Киллиана Мерфи на "Золотом глобусе" 2024 года: смотрите онлайн видео