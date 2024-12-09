Что интересно, в списоке есть фильм американского режиссера Шона Бейкера "Анора" – драматическая история о любви стриптизерши и сына российского олигарха. Среди номинантов также оказался российский актер Юрий Борисов, известный своей ролью в пропагандистском фильме "Калашников". Россиянин претендует на награду в категории "Лучший актер второго плана" в номинации мюзикл или комедия, пишет 24 Канал.

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Номинанты на Золотой глобус 2025

Лучший драматический фильм

  • "Бруталист"
  • "Полная неизвестность"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть 2"
  • "Никелевые мальчики"
  • "5 сентября"

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

  • "Анора"
  • "Соперники"
  • "Эмилия Перес"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"
  • "Wicked: Чародейка"

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Все, что мы представляем как свет"
  • "Эмилия Перес"
  • "Девушка с иглой"
  • I'm Still Here
  • "Семена священного инжира"
  • "Вермильо"

Лучший анимационный фильм

  • "Поток. Последний кот на Земле"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • Memoir of a Snail
  • "Ваяна 2"
  • "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"
  • "Дикий робот"

Лучший телесериал (драма)

  • "День Шакала"
  • "Дипломатка"
  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Шёгун"
  • "Медленные лошади"
  • "Игра в кальмара"

Лучший телесериал (комедия или мюзикл)

  • "Начальная школа "Эбботт""
  • "Медведь"
  • "Джентльмены"
  • "Хитрости"
  • "Никто этого не хочет"
  • "Убийства в одном здании"

Лучший актер в драматическом фильме

  • Эдриан Броуди – "Бруталист"
  • Тимоти Шаламе – "Полная неизвестность"
  • Дэниел Крейг – "Квир"
  • Колман Доминго – "Синг Синг"
  • Ральф Файнс – "Конклав"
  • Себастьян Стэн – "Ученик"

Лучшая актриса в драматическом фильме

  • Памела Андерсон – The Last Showgirl
  • Анджелина Джоли – "Мария"
  • Николь Кидман – "Хорошая плохая девочка"
  • Тильда Суинтон – The Room Next Door
  • Фернанда Торрес – I'm Still Here
  • Кейт Уинслет – "Ли"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Эми Адамс – Nightbitch
  • Синтия Эриво – "Wicked: Чародейка"
  • Карла София Гаскон – "Эмилия Перес"
  • Майки Мэдисон – "Анора"
  • Деми Мур – "Субстанция"
  • Зендея – "Соперники"

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Джесси Айзенберг – "Настоящая боль"
  • Хью Грант – "Еретик"
  • Гэбриэл Лабелль – "Субботний вечер"
  • Джесси Племонс – "Виды милосердия"
  • Глен Пауэлл – "Наемный убийца"
  • Себастьян Стэн – "Другой человек"

Полный список номинаций смотрите на сайте.

Заметим, Никки Глейзер, американская актриса, подкастер и телеведущая, была объявлена ведущей "Золотого глобуса 2025".