Что интересно, в списоке есть фильм американского режиссера Шона Бейкера "Анора" – драматическая история о любви стриптизерши и сына российского олигарха. Среди номинантов также оказался российский актер Юрий Борисов, известный своей ролью в пропагандистском фильме "Калашников". Россиянин претендует на награду в категории "Лучший актер второго плана" в номинации мюзикл или комедия, пишет 24 Канал.

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Номинанты на Золотой глобус 2025

Лучший драматический фильм

"Бруталист"

"Полная неизвестность"

"Конклав"

"Дюна: Часть 2"

"Никелевые мальчики"

"5 сентября"

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

"Анора"

"Соперники"

"Эмилия Перес"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Wicked: Чародейка"

Лучший фильм на иностранном языке

"Все, что мы представляем как свет"

"Эмилия Перес"

"Девушка с иглой"

I'm Still Here

"Семена священного инжира"

"Вермильо"

Лучший анимационный фильм

"Поток. Последний кот на Земле"

"Мыслями наизнанку 2"

Memoir of a Snail

"Ваяна 2"

"Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"

"Дикий робот"

Лучший телесериал (драма)

"День Шакала"

"Дипломатка"

"Мистер и миссис Смит"

"Шёгун"

"Медленные лошади"

"Игра в кальмара"

Лучший телесериал (комедия или мюзикл)

"Начальная школа "Эбботт""

"Медведь"

"Джентльмены"

"Хитрости"

"Никто этого не хочет"

"Убийства в одном здании"

Лучший актер в драматическом фильме

Эдриан Броуди – "Бруталист"

Тимоти Шаламе – "Полная неизвестность"

Дэниел Крейг – "Квир"

Колман Доминго – "Синг Синг"

Ральф Файнс – "Конклав"

Себастьян Стэн – "Ученик"

Лучшая актриса в драматическом фильме

Памела Андерсон – The Last Showgirl

Анджелина Джоли – "Мария"

Николь Кидман – "Хорошая плохая девочка"

Тильда Суинтон – The Room Next Door

Фернанда Торрес – I'm Still Here

Кейт Уинслет – "Ли"

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Эми Адамс – Nightbitch

Синтия Эриво – "Wicked: Чародейка"

Карла София Гаскон – "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон – "Анора"

Деми Мур – "Субстанция"

Зендея – "Соперники"

Лучший актер в мюзикле или комедии

Джесси Айзенберг – "Настоящая боль"

Хью Грант – "Еретик"

Гэбриэл Лабелль – "Субботний вечер"

Джесси Племонс – "Виды милосердия"

Глен Пауэлл – "Наемный убийца"

Себастьян Стэн – "Другой человек"

Полный список номинаций смотрите на сайте.

Заметим, Никки Глейзер, американская актриса, подкастер и телеведущая, была объявлена ведущей "Золотого глобуса 2025".