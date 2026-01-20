"Зоотрополис 2" стал самым кассовым мультфильмом Голливуда: какую сумму собрала лента в прокате
- "Зоотрополис 2" от Disney стал самым кассовым анимационным фильмом в истории Голливуда.
- Мультфильм занимает 9-е место в списке самых кассовых фильмов всех времен, опередив "Мыслями наизнанку 2".
Мультфильм "Зоотрополис 2" установил новый кассовый рекорд. Лента стала настоящим прорывом среди анимационных работ в Голливуде.
Мультфильм назвали самым кассовым на данный момент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.
Какой мультфильм стал самым кассовым в Голливуде?
Мультфильм "Зоотрополис 2" от Disney стал самым кассовым анимационным фильмом в истории Голливуда. Он даже опередил ленту, которая ранее занимала это почетное место, – анимационный хит "Мыслями наизнанку 2". В 2024 году он собрал 1,69 миллиарда долларов.
На этот раз "Зоотрополис" опередил ленту с кассовыми сборами в 1,7 миллиарда долларов. Сейчас мультфильм находится на 9-м месте в списке самых кассовых фильмов всех времен. В этой же подборке можно увидеть такие легендарные блокбастеры, как "Человек-паук: Домой пути нет", "Мстители: Война бесконечности" и другие.
"Зоотрополис" действительно стал настоящим фаворитом зрителей. Ленту просматривали и взрослые, и дети, и каждый находил в ней собственные смыслы.
Что известно о мультфильме "Зоотрополис"?
- Это вторая часть популярного фильма "Зоотрополис".
- Премьера состоялась 26 ноября 2025 года.
- Над лентой работала студия Walt Disney Animation Studios.
- Комедийно-приключенческий мультфильм рассказывает о друзьях-полицейских.
- Лента получила очень достойные отзывы кинокритиков и зрителей.
- Многие отмечали, что это оправданный сиквел, который в определенном смысле даже лучше оригинала.