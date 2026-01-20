"Зоотрополис 2" стал самым кассовым мультфильмом Голливуда: какую сумму собрала лента в прокате

Мультфильм "Зоотрополис 2" установил новый кассовый рекорд. Лента стала настоящим прорывом среди анимационных работ в Голливуде.

Мультфильм назвали самым кассовым на данный момент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Variety.

Какой мультфильм стал самым кассовым в Голливуде?

Мультфильм "Зоотрополис 2" от Disney стал самым кассовым анимационным фильмом в истории Голливуда. Он даже опередил ленту, которая ранее занимала это почетное место, – анимационный хит "Мыслями наизнанку 2". В 2024 году он собрал 1,69 миллиарда долларов.

На этот раз "Зоотрополис" опередил ленту с кассовыми сборами в 1,7 миллиарда долларов. Сейчас мультфильм находится на 9-м месте в списке самых кассовых фильмов всех времен. В этой же подборке можно увидеть такие легендарные блокбастеры, как "Человек-паук: Домой пути нет", "Мстители: Война бесконечности" и другие.

"Зоотрополис" действительно стал настоящим фаворитом зрителей. Ленту просматривали и взрослые, и дети, и каждый находил в ней собственные смыслы.

"Зоотрополис": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Что известно о мультфильме "Зоотрополис"?