Звезда "Бондианы" против убийства журналистов в войне России с Украиной: видео протеста

Британская актриса Розамунд Пайк приняла участие в протесте против российского вторжения в Украину у посольства России в Лондоне. Звезда "Бондианы" дала эмоциональный комментарий для журналистов, – подробнее на Кино 24.

Как сообщает источник, английская актриса Розамунд Пайк, известная украинским зрителям по роли девушки Джеймса Бонда и недавней криминальной драме "Аферистка", приняла участие в акции протеста под названием #StraightFromTheFrontline в воскресенье, 20 марта 2022 года.

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Организатором протеста возле посольства России в Лондоне выступил Клуб журналистов Frontline, митинговавший против убийства журналистов под войны России против Украины. Здание посольства подсветили цветом украинского флага.

На видео видно, что Пайк находится впереди митингующих, которые держат в руках изображения погибших во время боевых действий журналистов.

Канал Byline TV взяли интервью у Пайк на месте происшествия, разместив видео в социальных сетях, в котором она эмоционально выразила свою позицию.

Журналисты приносят нам правду. Они свидетельствуют о том, что происходит на самом деле и освещают это без предвзятости. За эту правду их часто убивают, это происходит по всему миру и сейчас это происходит в Украине. Журналистов преследуют, а говорят, что они страдают от несчастных случаев, чтобы мы поверили в это,

– заявила Розамунд Пайк.

"Люди, изображенные на портретах в наших руках, были убиты за последние две недели. Это должно прекратиться, потому что нам нужны истории, миру нужна правда", – добавила она.

По данным базирующейся в Женеве организации Press Emblem Campaign, шестеро журналистов были убиты во время работы в Украине, десятки ранены и двое похищены российскими войсками.

Вот видео на акции протеста: