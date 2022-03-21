Зірка "Бондіани" проти вбивства журналістів у війні Росії з Україною: відео з протесту

Британська актриса Розамунд Пайк взяла участь у протесті проти російського вторгнення в Україні біля посольства Росії у Лондоні. Зірка "Бондіани" дала емоційний коментар для журналістів, – детальніше на Кіно 24.

Як повідомляє джерело, англійська акторка Розамунд Пайк, що відома українським глядачам за роллю дівчини Джеймса Бонда та нещодавній кримінальній драмі "Аферистка" взяла участь у акції протесту під назвою #StraightFromTheFrontline у неділю, 20 березня 2022 року.

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Організатором протесту біля посольства Росії уЛондоні виступив Клуб журналістів Frontline, який мітингував проти вбивства журналістів під війни Росії проти України. Будівлю посольства підсвітили кольорами українського прапора.

На відео видно, що Пайк знаходиться попереду мітингувальників, які тримають у руках зображення журналістів, що загинули під час бойових дій.

Канал Byline TV взяли інтерв'ю у Пайк на місці події, розмістивши відео в соціальних мережах, в якому вона емоційно висловила свою позицію.

Журналісти приносять нам правду. Вони свідчать про те, що відбувається насправді, і висвітлюють це без упередженості. За цю правду їх часто вбивають, це відбувається в усьому світі і зараз це відбувається в Україні. Журналістів переслідують, а кажуть, що вони страждають від нещасних випадків, аби ми повірили у це,

– заявила Розамунд Пайк.

"Люди, що зображені на портретах у наших руках були вбиті за останні два тижні. Це має припинитись, тому що нам потрібні історії, світові потрібна правда", – додала вона.

За даними організації Press Emblem Campaign, що базується в Женеві, шістьох журналістів було вбито під час роботи в Україні, десятки поранено і двох викрадено російськими військами.

Ось відео на акції протесту: