Режисер наголосив, що він з подивом прочитав заяву організації про те, що виключений із неї за космополітизм. Серед іншого, він розкритикував позицію кіноакадемії стосовно того, що ключовим поняттям у риториці кожного українця під час російського вторгнення має бути його національна ідентичність.

До теми Кінорежисера Сергія Лозницю виключили зі складу Української кіноакадемії

Виступаючи проти "космополітизму", українські "академіки" використовують сталінський дискурс, в основі якого – ненависть, заперечення інакодумства, утвердження колективної провини, заборона будь-якого прояву вільного індивідуального вибору. Чи вони проти філософської традиції Діогена, Зенона, Канта та Вольтера? Проти цінностей, що лежать в основі культури та суспільства сучасної Європи, в яку вони так прагнуть?

– написав Лозниця.



Публікація Сергія Лозниці / Скриншот 24 каналу

Кінематографіст нагадав про свою заяву від 27 лютого щодо війни, яку Росія розв'язала в Україні. Також він зауважив, що покинув склад Європейської кіноакадемії (EFA) на знак протесту саме через нейтральну реакцію організації на російське вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що у своїй заяві Лозниця назвав розв’язану Росією війну проти України "самовбивчим та божевільним актом, який неминуче призведе до краху злочинного російського режиму", та закликав світову спільноту "розтрощити російське чудовисько".

До речі, на виключення режисера зі складу Української кіноакадемії відреагував продюсер фільму Лозниці "Донбас" – Денис Іванов.