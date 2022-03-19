Чому Лозницю виключили з Кіноакадемії

В Українській кіноакадії зазначили, що Сергій Лозниця неодноразово наголошував, що вважає себе космополітом. Позиція режисера не змінилася й після початку війни, яку Росія розв'язала в Україні 24 лютого.

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Зараз, коли Україна з усіх сил боронить свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця повинна бути його національна ідентичність. І тут не може бути жодних компромісів чи напівтонів,

– мовиться у публікації.

Також Українська кіноакадемія закликала світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографу.

"Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії розділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість", – зазначили у кіноакадемії.

Зрештою кіноакадемія звернулася до світової спільноти з проханням не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери.



Публікація Української кіноакадемії / Скриншот 24 каналу

Як Сергій Лозниця відреагував на війну

Варто зауважити, що Сергій Лозниця відреагував на вторгнення Росії в Україну назвавши розв'язану війну самовбивчим та божевільним актом та наголосивши, що у цій "боротьбі добра проти зла перемога буде за Україною".

Світовій спільноті пора прокинутися, усвідомити те, що відбувається, і розтрощити російське чудовисько!

– написав Лозниця.

Режисер також зазначив, що він вражений нерішучістю та обережністю урядів, громадських організацій та громадян, які могли б допомогти Україні не лише словами, а й швидкими та рішучими діями.

Крім того, 28 лютого Сергій Лозниця заявив, що вийшов з членства Європейської кіноакадемії (EFA) на знак протесту проти "ганебної" реакції про вторгнення Росії в Україну. Лозниця заявив, що EFA надто боязко відреагувала на російську окупацію України. Більше режисера зачепило, що кіноакадемія не виступила із засудженням російської агресії.

Водночас нещодавно фільми Сергія Лозниці були включені до програми кінофестивалю "Російського кіно" у французькому місті Нант під назвою "Від Львова до Уралу". В Українській кіноакадемії наголосили, що "у час кривавої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, це абсолютно неприпустимо".

Повний текст публікації Української кіноакадемії:

"Сергія Лозницю виключено зі складу Української кіноакадемії. Рішенням Правління і Наглядової ради Української кіноакадемії Сергій Лозниця виключено зі складу Української кіноакадемії.

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Україна захищається на всіх фронтах, зокрема на культурному. Країни Європи та всього світу повинні мати повну та однозначну картину того, що здійснює в Україні країна-агресор. Тож кожен українець зараз є амбасадором своєї країни.

Особлива відповідальність зараз лежить на фахівцях із креативних індустрій, яких добре знають за кордоном. Їхня позиція повинна бути чітка і однозначна.

Режисер Сергій Лозниця неодноразово підкреслював, що вважає себе космополітом, “людиною світу”. Проте зараз, коли Україна з усіх сил боронить свою незалежність, ключовим поняттям у риториці кожного українця повинна бути його національна ідентичність. І тут не може бути жодних компромісів чи напівтонів.

Окрім того, нещодавно фільми Сергія Лозниці були включені до програми кінофестивалю російського кіно у французькому місті Нант під назвою “Від Львова до Уралу”. У час кривавої повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, це абсолютно неприпустимо.

Українська кіноакадемія вже закликала світову кіноспільноту до бойкоту російського кінематографа. Ми постійно закликаємо увесь світ розмежовувати українську та російську культури та не ототожнювати їх. Для нас важливо, щоб усі члени Української кіноакадемії розділяли цю позицію і називали речі своїми іменами, проявляючи у своїх переконаннях чіткість і твердість.

Ми звертаємось до світової спільноти з проханням не позиціонувати Сергія Лозницю як представника української культурної сфери."