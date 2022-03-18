Крутоголов записав відеозвернення і пояснив, що Юрій Петрович Власов, відомий важкоатлет, народився в українському місті Макіївка, Донецької області. Його підтримали підписники, які також зауважили надмірну увагу Шварценеггера до росіян і захоплення ними.

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Єгор Крутоголов вказав на помилку, якої допустився Шварценеггер у промові

Шоумен подякував Шварценеггеру за його підтримку України, за промову, але назвав одну річ, яку актор мав би знати.

Ти говорив про свого кумира Юрія Петровича Власова, але тобі слід знати, що він не росіянин, він – українець. Він народився в Макіївці, Донецької області, у 1935 році. Дякую, містере Шварценеггер,

– повідомив Єгор Крутоголов.

Телеведучий вважає, що це його відео має побачити Арнольд Шварценеггер, бо він не в курсі, що його кумир дитинства, про якого він згадував у своїй промові до російських друзів, Юрій Петрович Власов – не росіянин.

Також Єгор зауважив, що цю інформацію він дізнався від своїх підписників.

Реакція мережі на промову Шварценеггера

"Ну що, всі вже побачили відеозвернення Термінатора до руських громадян і зольдатен, путлєра і решти уважаємих людей? Нічого вам не різонуло у цій оповіді? Продовжуєте аплодисменти?";

"Арнольд Шварценегер – людина легендарна, не дурна і поважна. Однак він так само перебуває в омані совкової пропаганди, яка йому теж мізки вимила";

"Юрій Петрович Власов – відомий спортсмен та чемпіон, ніякий не росіян. Він українець, який народився у Макіївці Донецької області у 1935 році! А його мати, Марія Данилівна Власова (у дівоцтві Лимарь) – кубанська козачка зі станиці Мінгрельська!";

"Тому пане Шварценеггер, у вас над ліжком висів портрет легендарного Українця, а не росіянина, яким ви так "пишаєтесь" і так багато часу згадці про нього присвятили. І якби ви це знали – акценти у вашому зверненні були б зовсім іншими...";

"Арні помиляється, більшість рашистів обома руками та ногами за війну, а кадри зі затриманими протестантами Росія використовує для інформаційної війни. Москалям вірити НЕ МОЖНА!".

Нагадаємо, вчора Арнольд Шварценеггер записав відеозвернення до російських солдатів. У своєму ролику він намагався донести правду про війну в Україні, яку від них приховує влада Кремля. Актор вважає, що "відбуваються жахливі події", які від них приховують і про які їм варто дізнатися. Крім цього, Шварценеггер розповів про любов до російського народу і назвав себе їхнім старим другом.