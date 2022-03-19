Почему Лозницу исключили из Киноакадемии

В Украинской киноакадии отметили, что Сергей Лозница неоднократно отмечал, что считает себя космополитом. Позиция режиссера не изменилась и после начала войны, которую Россия развязала в Украине 24 февраля.

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Сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов,

– говорится в публикации.

Также Украинская киноакадемия призвала мировое киносообщество к бойкоту российского кинематографа.

"Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и русскую культуры и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и жесткость", – отметили в киноакадемии.

В конце концов, киноакадемия обратилась к мировому сообществу с просьбой не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы.



Публикация Украинской киноакадемии / Скриншот 24 канала

Как Сергей Лозница отреагировал на войну

Стоит отметить, что Сергей Лозница отреагировал на вторжение России в Украину, назвав развязанную войну самоубийственным и безумным актом и подчеркнув, что в этой "борьбе добра против зла победа будет за Украиной".

Мировому сообществу пора проснуться, осознать происходящее и сокрушить российское чудовище!,

– написал Лозница.

Режиссер также отметил, что он поражен нерешительностью и осторожностью правительств, общественных организаций и граждан, которые могли бы помочь Украине не только словами, но и быстрыми и решительными действиями.

Кроме того, 28 февраля Сергей Лозница заявил, что вышел из членства Европейской киноакадемии (EFA) в знак протеста против "позорной" реакции о вторжении России в Украину. Лозница заявил, что EFA слишком робко отреагировала на российскую оккупацию Украины. Больше режиссера задело, что киноакадемия не выступила с осуждением российской агрессии.

В то же время, недавно фильмы Сергея Лозницы были включены в программу кинофестиваля "Русского кино" во французском городе Нант под названием "От Львова до Урала". В Украинской киноакадемии подчеркнули, что "во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это совершенно недопустимо".

Полный текст публикации Украинской киноакадемии:

"Сергей Лозница исключен из состава Украинской киноакадемии. Решением Правления и Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Сергей Лозница исключен из состава Украинской киноакадемии.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина защищается на всех фронтах, в том числе на культурном. Страны Европы и всего мира должны обладать полной и однозначной картиной того, что осуществляет в Украине страна-агрессор. Поэтому каждый украинец сейчас является послом своей страны.

Особая ответственность сейчас лежит на специалистах по креативным индустриям, которых хорошо знают за границей. Их позиция должна быть четкой и однозначной.

Режиссер Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов.

Кроме того, недавно фильмы Сергея Лозницы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под названием "От Львова до Урала". Во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это совершенно недопустимо.

Украинская киноакадемия уже призвала мировое киносообщество к бойкоту российского кинематографа. Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и русскую культуры и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и жесткость.

Мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы."