Как сообщает источник, в авторском открытом письме Лозница заявил, что EFA слишком робко отреагировала на российскую оккупацию Украины. Больше режиссера задело, что киноакадемия не выступила с осуждением российской агрессии.

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Какой позорный текст был создан Европейской киноакадемией! Вторжение в Украину очень беспокоит нас. Вот уже четыре дня подряд российская армия разрушает украинские города и села, убивая украинских граждан. Неужели вы – гуманисты, защитники прав человека и достоинства, поборники свободы и демократии – боитесь назвать войну войной, осудить варварство и выразить свой протест?

– пишет Лозница.

Режиссер настоял на факте о том, что Европейская киноакадемия пытается зарыть голову в песок и увернуться от всколыхнувшей Европу катастрофы.

Что известно о Сергее Лознице Украинский режиссер с белорусскими корнями. Ежегодный участник Каннского кинофестиваля конкурсной и внеконкурсной программы. Снимает остросюжетные документальные и художественные фильмы, показывающие историю и политику Украины с разных перспектив. Фильм "Донбасс" 2018 года получил приз за режиссуру на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд", показал войну на Донбассе 2014 года. Говорят, лента стала предвестницей нынешнего полномасштабного вторжения России.

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