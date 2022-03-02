Пресс-служба также дополнила, что они хотели бы по достоинству оценить тех , кто в России выступили против вторжения Путина в Украину. Среди них есть художники и профессионалы кино, которые никогда не переставали бороться с диктаторским режимом.

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Каннский фестиваль всегда будет служить артистам и профессионалам индустрии, осуждающих насилие, репрессии и несправедливость с главной целью защиты мира и свободы,

– говорит пресс-служба Канн.

Организаторы также дополнили, что их мнения обращены к украинским артистам и профессионалам киноиндустрии, а также к их семьям, жизнь которых сейчас в опасности. Фестиваль должен пройти с 17 по 28 мая 2022 года.