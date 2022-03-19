На своїй сторінці у фейсбуці Денис Іванов зауважив, що зі слів його колег "Лозниця "дуже щасливий", що його картини представлені на фестивалі "Російського кіно" у Нанті під назвою "від Львова до Уралу". Іванов нагадав, що Сергій Лозниця ще влітку минулого року розповідав, що українці мають нести колективну відповідальність за трагедію Бабиного Яру, оскільки вони, перебуваючи в окупації, знали, що відбувається.

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Українці, які дивилися у вікна на те, як ведуть євреїв на розстріл у Бабин Яр на "авторитетну" думку режисера Сергія Лозниці – співучасники злочину. І тепер увага питання. Чи вважає Сергій Лозниця себе колабораціоністом путінського режиму, репрезентуючи свої роботи на фестивалі "Російського кіно"?

– пише Іванов.



Публікація Дениса Іванова у соцмережі Facebook / Скриншот 24 каналу

Продюсер також зауважив, що фестиваль Univerciné Nantes пройде без фільму "Донбас". Французькі дистриб'ютори не підтвердили участі картини.

"Я був продюсером "Донбасу" та перестав спілкуватися з режисером після закінчення проєкту. Тошнило від його нескінченного російського шовінізму стосовно українських колег, і розповідей про те, що Україна – це failed state, українці – тупі, українські журналісти – ідіоти, українська культура – ​​містечкова", – розповів Іванов.

Нагадаємо, що Українська кіноакадемія повідомила про виключення Сергія Лозниці у суботу, 19 березня, на своїй сторінці у фейсбуці.