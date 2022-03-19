На своей странице в фейсбуке Денис Иванов отметил, что со слов его коллег "Лозница "очень счастлив", что его картины представлены на фестивале "Русского кино" в Нанте под названием "от Львова до Урала". Иванов напомнил, что Сергей Лозница еще летом в прошлом году рассказывал, что украинцы должны нести коллективную ответственность за трагедию Бабьего Яра, поскольку они, находясь в оккупации, знали, что происходит.

Украинцы, которые смотрели в окна на то, как ведут евреев на расстрел в Бабий Яр по "авторитетному" мнению режиссера Сергея Лозницы – соучастники преступления. И сейчас внимание вопроса. Считает ли Сергей Лозница себя коллаборационистом путинского режима, представляя свои работы на фестивале "Русского кино"?

– пишет Иванов.



Публикация Дениса Иванова в соцсети Facebook / Скриншот 24 канала

Продюсер также отметил, что фестиваль "Univerciné Nantes" пройдет без фильма "Донбасс". Французские дистрибьюторы не подтвердили участие картины.

"Я был продюсером "Донбасса" и перестал общаться с режиссером после окончания проекта. Тошнило от его бесконечного российского шовинизма по отношению к украинским коллегам, и рассказов о том, что Украина – это failed state, украинцы – тупые, украинские журналисты – идиоты, украинская культура – поселок", – рассказал Иванов.

Напомним, что Украинская киноакадемия сообщила об исключении Сергея Лозницы в субботу, 19 марта, на своей странице в фейсбуке.