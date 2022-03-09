Звезда фильма "Дьявол носит Prada" поддержала Украину и призвала мир к пожертвованию

Голливудская звезда Энн Хэтэуэй обнародовала сообщение на своей официальной инстаграм-странице в поддержку Украины. Актриса призвала мир и своих подписчиков приобщиться к пожертвованию на нужды людей, пострадавших от войны России против Украины.

Тема российской агрессии против Украины не угасает среди голливудских актеров и актрис, а только набирает обороты. Оскароносная звезда фильма "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй тоже приобщилась к движению поддержки Украины в своем инстаграмме.

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Она опубликовала изображение украинского флага в форме сердца, а также призвала своих подписчиков помочь пострадавшим от российской военной агрессии в Украине.

В сообщении Хэтэуэй также указала Украинское общество Красного Креста, UNICEF и фонд Save the Children.

Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях. Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины. Я за Украину

– написала Хэтэуэй.



Сообщение Энн Хэтэуэй в инстаграме / Скриншот сообщения

Напомним, что поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Шеннен Догерти, Джаред Лето , Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.