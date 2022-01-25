Звезда "Игры престолов" раскритиковал идею римейка "Белоснежки и семи гномов": в чем причина

Питер Динклэйдж раскритиковал новую киноадаптацию "Белоснежки и семи гномов" от Disney в подкасте WTF with Marc Maron. Он считает, что прогрессивность в выборе актрисы на главную роль не имеет смысла, если гномы все еще олицетворяют устаревшие стереотипы о маленьких людях.

Что известно о римейке "Белоснежки и семи гномов"

Римейк "Белоснежки и семи гномов" уже какое-то время находится в планах Disney, и съемочный процесс должен начаться в 2022 году. Режиссером выступит Марк Уэбб, а главную роль сыграет Рэйчел Зеглер из "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга.

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Насколько сильно римейк отойдет от истории оригинала, пока неизвестно, но актер Питер Динклэйдж, известный по "Игре престолов", заранее оказался недовольным идеей выпустить еще одну картину из этого же сюжета.

Во всем этом полно лицемерия. Не хочу никого обидеть, но я был потрясен, когда они с гордостью объявили о том, что приняли латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки, при этом все еще пытаясь рассказать историю Белоснежки и семи гномов. Сделайте шаг назад и посмотрите, что вы делаете. Я не вижу в этом никакого смысла,

– заявил Динклэйдж.

Актер расстроен тем, что Disney пытается быть прогрессивным, однако делает это выборочно, закрывая глаза на часть проблем.

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Вы пытаетесь быть прогрессивными, но в то же время все еще рассказываете эту чертову историю о семи гномах, живущих вместе в одной пещере. Какого черта? Все ли мои силы, потраченные на продвижение этого дела, были напрасными? Похоже, я не достаточно громко говорил,

– добавил Питер.

Актер подчеркнул, что не имеет ничего против самой Рэйчел Зеглер и людей, которые отвечали за кастинг, поскольку он уверен, что их решение было принято из лучших побуждений. Динклэйдж лишь хочет, чтобы столь же прогрессивным был подход ко всей истории.

Неясно, какими в Disney собираются показать гномов в римейке, поэтому не исключено, что недовольство Динклейджа является преждевременным.

Когда выйдет римейк "Белоснежки и семи гномов", пока неизвестно. Точной даты старта съемок также нет.