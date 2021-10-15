Звезда мирового кино Фанни Ардан открыла в Киеве SOTA CINEMA&THEATRE HUB

Открытие нового творческого проекта SOTA CINEMA&THEATRE HUB в Киеве посетила звезда мирового кино – актриса Фанни Ардан. На своем творческом вечере в кинотеатре "Оскар" выдающаяся француженка представила свою режиссерскую работу – художественный фильм "Химеры, которых нет", пообщалась с коллегами, поклонниками и студентами.

Больше 2 часов Фанни Ардан отвечала на вопросы модератора вечера – кинокритика Алексея Тарасова и гостей, а выступление будущих актеров – группы "ШмальгаузенЪ", которое стало особым подарком для легендарной актрисы, настолько ее вдохновило, что она захотела прочитать стихотворение Владимира Высоцкого на французском языке в сопровождении музыкантов. Об этом Кино 24 рассказала SOTA Cinema Group.

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Группа "ШмальгаузенЪ" / Фото SOTA CINEMA

"Мы очень ждали Фанни Ардан и счастливы, что сквозь карантины и локдауны мы наконец встретились и открыли SOTA CINEMA&THEATRE HUB при поддержке компании Mastercard Украины, – рассказал основатель SC&TH, кинопродюсер Олег Кохан.

Надеемся, что такие вечера и дискуссии станут традицией, а наш HUB – местом встречи настоящего искусства со зрителем, ведь рождение любого произведения происходит не тогда, когда его показывают на экране или сцене, а когда оно проявляется в вашей голове и отзывается в сердце,

– он дополнил.



Олег Кохан / Фото SOTA CINEMA

"Несмотря на то, что Mastercard является глобальной технологической компанией, для нас тема кино актуальна и близка. Согласно исследованию Mastercard, в рамках которого мы определяли самые популярные сферы интересов владельцев наших карт, кинематограф входит в ТОП passion-категорий среди европейцев. В Украине же 47% опрошенных также отмечают кино среди своих увлечений, поскольку оно помогает поднять настроение, позволяет помечтать и задуматься. Учитывая такой интерес, мы уже долгое время поддерживаем международные кинособытия – Каннский, Венецианский, Берлинский, Одесский кинофестивали, – и, безусловно, рады сотрудничать с локальными творческими проектами", – поделилась Наталья Байдала, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в Украине и Молдове.



Наталья Байдала / Фото SOTA CINEMA

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"Когда я работаю в театре или снимаюсь в кино, я не вижу зрителя и будто нахожусь в темном герметичном кубе. Луч света появляется только тогда, когда кто-то говорит, что знает меня, мое творчество. Эти два дня в Киеве стали настоящим светом – ваши вопросы, обсуждение ленты и выступления студентов были незабываемыми. Если бы я могла остаться здесь еще ненадолго и наслаждаться этим общением и невероятным видом на Днепр из моей окна, я была бы счастлива", – поделилась эмоциями Фанни Ардан.



Фанни Ардан / Фото SOTA CINEMA

Жизненное кредо Фанни Ардан

Во время дискуссии Фанни Ардан часто подчеркивала свое жизненное кредо: толерантное отношение к людям, и напомнила о важнейшем совете своего отца, которому она научила своих дочерей – меньше говорить о политике, никогда не учить других жизни, а главное – никогда не предавать внутреннюю свободу.

Кинозвезда охотно посетила экскурсию в Софию Киевскую, позавтракала в ресторане французской кухни Citronelle и повезла в Париж диски с альбомами этно-группы "ДахаБраха", Марьяны Садовской и Нины Матвиенко, вышиванку и украшения Innate_inlove украинского ювелира Inna Lypnyk. Останавливалась Фанни Ардан в Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Организаторы визита Фанни Ардан в Киев пообещали, что в ближайшее время всех киноманов ждет в SOTA CINEMA&THEATRE HUB встреча с новыми кинозвездами, а также театральная премьера и творческие батлы между критиками и авторами.