В октябре у меня ВВК, – звезда "Первых ласточек" признался, готовится ли к мобилизации

Актер Максим Самчик рассказал о начале полномасштабного вторжения и то, как он получил повестку. Теперь звезда "Первых ласточек" готовится воевать на фронте.

Звезда сериала "Первые ласточки" рассказал, что получил повестку за несколько дней до начала полномасштабного вторжения. По заключению медкомиссии, Максима Самчика признали непригодным. Поэтому он не годился для срочной службы. Однако актер должен был еще раз появиться в военкомате 24 февраля 2022 года.

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В начале полномасштабной войны Максим Самчик присоединился к ДФТГ (добровольческое формирование территориальной общины). Его задача заключалась в том, чтобы не создавать пробок и проверять машины с номерами Донецкой и Луганской областей. Впоследствии актер пошел работать в книжный магазин.

Сейчас Максим Самчик готовится к мобилизации и изучает профессию оператора дронов.

В октябре у меня ВЛК. Я буду менять свой билет, то есть не билет, а приписное. Сейчас учусь летать на fpv. Далее – будет видно. Не знаю, насколько это стоит говорить, но говорят, что это все до лампочки, что все равно пойдешь в пехоту. Уж как будет. Потому что говорить можно много чего. Конкретно сейчас я здесь,

– рассказал актер.

Интервью с Максимом Самчиком: смотрите видео онлайн

Максим Самчик – известный украинский актер. Получил первую известность после роли Феди Макарова в телесериале "Первые ласточки". Играл в сериалах "Ботоферма", "Круг заблуждения", "Только живи".

Максим Самчик имеет активную гражданскую позицию. Он занимается волонтерством и организует сборы в поддержку ВСУ, которые подкрепляет креативным оформлением.