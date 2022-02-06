Звезда "Рассказа служанки" впечатлила сеть в главной роли шоу для Apple TV+: интригующий тизер

Американская актриса Элизабет Мосс заинтриговала главной ролью в новом проекте Apple TV+ под названием "Сияющие девушки" (Shining Girls). Премьеру стриминг анонсировал 29 апреля 2022 года.

Как сообщает 24 канал, в пятницу 4 февраля тизер проекта появился на официальном ютуб-канале стриминга. Также известно, что шоу "Сияющие девушки" будет состоять из восьми эпизодов.

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Чем впечатляет сюжет сериала

Однажды на журналистку совершает нападение серийный убийца. Чудом ей удается спастись и выжить после всего кошмара, который совершил насильник. Поэтому теперь главная героиня будет стремиться к мести. И все было бы просто, если бы маньяк не строил порталы для того, чтобы передвигаться во времени, убегая от наказания. Во время расследования журналистка обнаружит, что именно для таких перемещений ему необходимо лишать жизни особо талантливых, радостных девушек, которых называют "сияющими". Маньяк не подозревает, что одна из таких "сияющих" выжила и теперь идет по его следу.

Основой "Сияющих девушек" стал бестселлер писательницы Лорен Бьюкес, который был издан в 2013 году.

, что среди продюсеров проекта можно найти имя Леонардо Ди Каприо.

"Сияющие девушки" 2022: смотрите официальный тизер сериала

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Главную роль в сериале исполнила звезда известного проекта "Рассказ служанки" Элизабет Мосс. Также в сериале приняли участие такие актеры как Джейми Белл, Вагнер Моура.