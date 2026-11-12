Двое подростков застрелили родителей звезды сериала "Даллас": спустя 40 лет актер раскрыл подробности

Как сообщает Page Six, об этой трагедии актер рассказал в подкасте "Still Here Hollywood" со Стивом Кметко. Даффи также признался, как сообщил о смерти бабушки и дедушки своим маленьким сыновьям и что помогло ему пережить эту утрату.

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Что случилось с родителями Патрика Даффи

18 ноября 1986 года в небольшом городке Боулдер, штат Монтана, двое 19-летних парней – Шон Венц и Кеннет Миллер – зашли в бар, которым владели родители актера, Терренс и Мари Даффи.

В тот вечер парни напились и начали хулиганить. Терренс выгнал их из заведения, даже не подозревая, что вскоре они вернутся. Поздно ночью подростки снова зашли в бар, на этот раз вооруженные ружьями. Внутри оставались только владельцы.

Родителей Даффи, Терренса и Мари, убили подростки / Фото FindAGrave



По словам Даффи, его отец узнал ребят и направился к ним, пытаясь напомнить, что уже приказал им уйти. Однако договорить мужчина не успел – нападавшие открыли огонь. Мари, которая сидела в другом конце бара и разгадывала кроссворд, бросилась к мужу. Ее тоже застрелили.

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После убийства нападавшие взяли деньги из кассы, прихватили несколько бутылок алкоголя и скрылись.

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Тела супругов впоследствии обнаружили посетители, которые зашли выпить после рабочей смены. Сначала одна из женщин подумала, что Мари просто потеряла сознание.

Преступников в конце концов задержали. Шона Венца приговорили к 190 годам заключения, а Кеннета Миллера – к 180 годам.

Как актер узнал об убийстве

К тому моменту Патрик Даффи уже был знаменитостью благодаря роли Бобби Юинга в сериале "Даллас".

О гибели родителей он узнал на следующее утро. Ему позвонила сестра, которая работала лейтенантом полиции в штате Вашингтон. Женщина плакала и по дороге в Монтану сообщила брату страшную новость.

Вскоре возле дома актера в Калифорнии начали собираться журналисты и телевизионные съемочные группы. Продюсеры "Далласа" организовали частный самолет, чтобы Даффи смог как можно быстрее добраться до родного штата.

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Несмотря на пережитое, Патрик Даффи продолжил актерскую карьеру. Он снимался в "Далласе" с 1978 по 1991 год, а впоследствии приобрел популярность благодаря сериалам "Шаг за шагом" и "Дерзкие и красивые".



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