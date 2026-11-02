Голливудский актер приехал в Чернобыль: звезда "Игры престолов" удивил неожиданным визитом

Датский актер Николай Костер-Вальдау, которого миллионы зрителей знают по сериалу "Игра престолов", побывал на Чернобыльской АЭС. И приехал он не ради экстремального туризма.

26 октября голливудская звезда посетила ЧАЭС вместе с делегацией Программы развития ООН. Об этом сообщили на официальном сайте Чернобыльской АЭС. Цель визита – создание документального проекта, который расскажет миру о жизни станции и зоны отчуждения в условиях полномасштабной войны.

Что делал Николай Костер-Вальдау на ЧАЭС

Во время поездки актер встретился с генеральным директором станции Сергеем Таракановым, пообщался с работниками и записал интервью для будущего документального проекта.

Костеру-Вальдау также показали блочные щиты управления третьего и четвертого энергоблоков, мемориал "Героям Чернобыля" и Новый безопасный конфайнмент – огромное защитное сооружение над разрушенным реактором.



Николай Костер-Вальдау в Чернобыле / Фото gallery.chnpp



Особое внимание уделили последствиям российской агрессии, повреждению защитной арки и необходимости ее восстановления.

По словам Сергея Тараканова, актер не ограничился формальным визитом и фотографиями на память. Он активно интересовался работой станции, последствиями аварии 1986 года и проблемами, с которыми сегодня сталкиваются ее работники.

К слову, это не первое знакомство Костера-Вальдау с ядерной тематикой. В 2022 году он посетил японскую АЭС "Фукусима". А с 2016 года актер является послом доброй воли ПРООН и участвует в международных инициативах по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата.

Кроме того, во время пребывания в Украине актер посетил Припять. Там он встретился с ликвидатором аварии Владимиром Вербицким, который показал знаменитости свою бывшую квартиру и рассказал о жизни города до Чернобыльской катастрофы.

Будущий документальный проект призван привлечь внимание международного сообщества к проблемам ЧАЭС, радиационной безопасности и необходимости дальнейшей поддержки Украины. Дата премьеры пока не объявлена.



Напомним, что актер приехал в Украину несколько дней назад и уже успел на себе ощутить обстрелы Киева.