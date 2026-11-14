50-летняя звезда сериала 90-х рассказала, как она блювала прямо на съемках "Сабрины – юной ведьмы"

О неприятных подробностях работы над ситкомом, который выходил с 1996 по 2003 год, Гарт рассказала в своем инстаграме, сообщает Entertainment Weekly.

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Почему актриса работала даже во время болезни

По словам Мелиссы, в течение семи сезонов "Сабрины" она лишь несколько раз чувствовала себя настолько плохо, что едва могла работать. Однако даже тогда продолжала сниматься.

Актриса вспомнила, что в свое время ее предупредили: если исполнительница главной роли возьмет больничный, страховые компании могут отказаться страховать ее участие в следующих проектах. А это, мол, способно поставить крест на дальнейшей карьере.

"Меня предупреждали, что если актриса не выйдет на работу из-за болезни, ее могут больше не пригласить на другой проект. И это может стоить карьеры", – рассказала Гарт.

Важно, что речь идет о предостережениях, которые актриса слышала от других людей, а не о подтвержденном правиле киноиндустрии.

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Рвала между дублями и боялась потерять сознание

Одним из самых неприятных воспоминаний для Харт остались съемки финального эпизода третьего сезона 1999 года. Сцену снимали под открытым небом, под палящим солнцем, на декорациях вулкана.

Сериал "Сабрина – юная ведьма" / Фото imdb



Актриса чувствовала себя настолько плохо, что ее тошнило между дублями. Она даже попросила сотрудника съемочной группы стоять позади, чтобы тот успел подхватить ее, если она потеряет сознание и упадет с декорации.

И пока зрители наблюдали за очередными приключениями юной ведьмы, сама исполнительница главной роли, похоже, мечтала только о постели и покое.

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