"Двойная" сила таланта: звездные актеры-близнецы, покорившие сердца зрителей

Довольно часто зрители видят на экранах актерские семьи. Однако в мировом кинематографе можно встретить и пары звездных киноблизнецов.

Образ "двойного" таланта и харизмы всегда привлекают внимание. Читайте в материале Кино 24, какие актеры-близнецы очаровали зрителей.

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Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Актрисы Мэри-Кейт и Эшли Олсен являются одними из самых известных звездных близнецов. Они родились 13 июня 1986 года в Калифорнии. Кинодебют девушек произошел, когда им был едва годик. Зрители помнят Мэри-Кейт Олсен и Эшли Олсен по фильмам "Двое: я и моя тень", "Солнечные каникулы", "Мгновения Нью-Йорка" и другие.



Мэри-Кейт и Эшли Олсен / Фото из открытых источников

Дилан и Коул Спраус

Братья Спроус родились 4 августа 1992 года в Италии, но уже впоследствии семья вернулась в США и поселилась там.

И Дилан, и Коул связали свою жизнь с кинематографом. Братья очень рано начали свою карьеру, сначала они снимались в рекламе, потом – в телевизионных сериалах и фильмах. Так, с 1993 по 1998-й Коул и Дилан делили между собой роль Патрика Келли – младшего ребенка в семье харизматичной матери Грейс Келли из популярного ситкома "Грейс в огне". А в 1999-м братья дебютировали в хитовой комедии Адама Сэндлера "Большой папа" в роли очаровательного мальчика Джулиана. Впоследствии братья начали работать и отдельно, но от этого потенциал актеров отнюдь не был потерян.



Дилан и Коул Спраус / Фото из инстаграма Дилана Спроуса

Джеймс и Оливер Фелпсы

Джеймс и Оливер Фелпс – британские актеры, родившиеся 25 февраля 1986 года в Бирмингеме. Большую популярность и бешеную любовь зрителей они получили благодаря участию в серии фильмов о Гарри Поттере.

Там ребята сыграли старших братьев-близнецов Рона Уизли – Джорджа и Фреда. В 2013 году они вместе появились в современной экранизации пьесы "Гамлет", сыграв придворных Гильденстерна и Розенкранца. Интересно, что для многих было сюрпризом и определенной неожиданностью, что настоящая внешность этих актеров немного другая. Дело в том, что на самом деле у братьев волосы не рыжие, как зрители привыкли видеть в фильмах, а каштановые.



Джеймс и Оливер Фелпсы / Скриншот из фильма

Неделя подходит к концу, а это значит, что скоро выходные. Идеальным вариантом для того, чтобы хорошо провести вечер, будет просмотр кино с этим звездными киноблизнецами.