Рекомендация от Дэдпула и Росомахи: Райан Рейнольдс и Хью Джекман назвали свои любимые фильмы
27 июля 2024, 12:45Читати новину українською
Источник:CBR
Райан Рейнольдс и Хью Джекман сыграли главные роли в новом фильме "Дэдпул и Росомаха". На фоне премьеры знаменитые актеры дают интервью и рассказывают о любимых лентах.
Герои фильма Marvel рассказали о своих любимых фильмах. Как Хью Джекман, так и Райан Рейнольд являются фанатами лент классического Голливуда.
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Любимые фильмы Хью Джекмана
- "Поющие под дождем" (1952) – мюзикл, получивший статус одного из самых выдающихся фильмов американского кино;
- "Охотник на оленей" (1978) – военная драма о трех друзьях, которые служили в пехоте на протяжении войны во Вьетнаме;
- "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981) – приключенческий фильм Стивена Спилберга, первая часть истории об искателе приключений Индиане Джонсе;
- "Галлиполи" (1981) – австралийская военная драма о событиях Первой мировой войны.
Любимые фильмы Райана Рейнольдса
- "Газовый свет" (1944) – триллер в стиле нуар, где появился психологический термин "газлайтинг";
- "Убийство в Гросс-Пойнте" (1997) – криминальная комедия о наёмном убийце;
- "Самолетом, поездом, автомобилем" (1987) – американский фильм о семейной поездке;
- "Ребекка" (1940) – классический триллер Альфреда Хичкока, получивший два Оскара.