Звезды фильма "Дневник Бриджит Джонс" тогда и сейчас: как изменились актеры за 24 года
Бриджит Джонс возвращается на экраны в долгожданной четвертой части. Прошло уже почти 24 года с момента выхода первого фильма, за который главную актрису Рене Зеллвегер номинировали на Оскар.
Пока "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня" покоряет большой экран, самое время вспомнить, как изменились звезды оригинального фильма. 24 Канал расскажет, где актерский состав сейчас и как выглядят главные герои через 24 года.
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Рене Зеллвегер – Бриджит Джонс
Главная звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" завоевала любовь поклонников в 2001 году. Тогда актриса для своей роли набрала 10 килограммов, потом сбросила их, а для второй ленты снова набирала вес. Это повлекло проблемы со здоровьем.
Рене стала лауреатом премий BAFTA и Оскар, сыграла во многих других лентах. В частности, она известна фильмами "Джуди", "Чикаго", "Холодная гора", "Мисс Поттер" и другими.
Звезды "Бриджит Джонс" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Хью Грант – Дэниел Кливер
Актер завоевал себе звание короля романтических комедий еще до того, как он получил роль дерзкого Дэниела Кливера. Также он снялся в лентах "Мой мальчик", "Реальная любовь".
В последние годы Хью Грант пытается отойти от романтических лент и показать себя как универсального актера. Это показывают его роли в фильмах "Джентльмены", "Еретик".
Звезды "Бриджит Джонс" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Колин Ферт – Марк Дарси
Через шесть лет после невероятной роли мистера Дарси в адаптации "Гордости и предубеждения" Колин сыграл задумчивого персонажа в "Бриджит Джонс". Он не участвовал в новой, четвертой части.
Колин Ферт постоянно на большом и малом экране. Это такие проекты как "Одинокий мужчина", "Король говорит!", "Империя света".
Звезды "Бриджит Джонс" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Ширли Хендресон – Джуд
Шонтландская актриса сыграла лучшую подругу Бриджит. Через год она получила незабываемую роль в "Гарри Поттере", сыграв Плаксивую Мирту. Лауреат BAFTA сыграла во многих других фильмах и сериалах.
Звезды "Бриджит Джонс" тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Джеймс Каллис – Том
В серии фильмов о Бриджит Джонс Джейм играет ее друга и бывшую поп-звезду. С тех пор он появился в ряде телешоу, а недавно в сериале "Медленные лошади".