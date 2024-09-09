Звезды украинского шоубизнеса и кино попадут в новогоднее приключение в фильме "Поезд в 31 декабря"

В Киеве начались съемки трогательной новогодней истории "Поезд в 31 декабря". Картина от создателей успешной комедийной кинотрилогии "Сумасшедшая свадьба" выйдет в кинотеатральный прокат 1 января 2025 года.

В новогодней комедии от FILM.UA Group снялись известные украинские актеры и самые яркие звезды украинского шоубизнеса. Семейная комедия "Поезд в 31 декабря" рассказывает о любви, дружбе, приключениях украинцев и чудесах, которые случаются только в новогоднюю ночь.

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Украинские звезды попадут в новогоднее приключение в фильме "Поезд в 31 декабря"

Главные роли в фильме исполнят Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Артемий Егоров, Влад Никитюк, Лилия Ребрик, Юрий Горбунов, Андрей Исаенко, Лилия Цвеликова, Владимир Николаенко и другие. Также на экране в роли камео появятся самые известные представители украинского шоубиза. Их имена пока держатся в секрете.

Я очень люблю атмосферные проекты! И мне повезло, что здесь очень приятная команда и актеры, которые самоотверженно делают общее большое дело. Мы как швейцарские часы: все-все вместе, все объединены и поддерживаем друг друга!

– поделилась впечатлениями от съемочного процесса актриса Екатерина Кузнецова.



Команда фильма "Поезд в 31 декабря" / Фото FILM.UA Group

С первых дней войны Укрзализныця стала символом нашей несокрушимости – ключевым брендом для многих украинцев, которому доверяют. Поэтому в новой картине поезд предстает полноценным героем ленты со своими историями, судьбами и легендами. По словам создателей, этот фильм станет благодарностью Укрзализныце, которая с начала полномасштабного вторжения спасает миллионы жизней и возвращает людей домой.

Вокруг нашего фильма объединяются невероятные партнеры. Мы очень благодарны за плодотворное сотрудничество Укрзализныце, а также нашим мощным медиапартнерам, спонсорам и инвесторам. Верим, что именно благодаря такой синергии вскоре в Украине появится свое традиционное новогоднее кино, что объединит семьи у экранов во время новогодних праздников,

– комментирует сотрудничество продюсер и соавтор проекта Зоя Сошенко.

По сюжету, проводник поезда Николай Иванович 31 декабря отправляется в свой последний служебный рейс, после которого должен выйти на пенсию. Он планирует спокойно провести новогоднюю ночь, ведь традиционно в это время поезда пустые. Однако на этот раз мужчина встретит праздник с пассажирами, которые направляются во Львов. Этой ночью в вагоне встретятся невеста-беглянка, супруги на грани развода, гиперактивная беременная и бухгалтер-интроверт, с которым трудно найти общий язык.

Мне кажется, это именно то приключение, в которое хотя бы раз хотел бы попасть каждый. Потому что сколько бы нам лет не было, мы все верим в сказки и чудеса. Это история, которую хотелось бы пересказывать ежегодно своим друзьям с улыбкой на лице,

– рассказал исполнитель главной роли актер Станислав Боклан.



Фильм "Поезд в 31 декабря" / FILM.UA Group

История набирает обороты, когда поезд неожиданно останавливается среди поля, что заставляет людей познакомиться ближе. Выясняется, что у оппонентов немало общего. Смогут ли пассажиры преодолеть, казалось бы, непреодолимые разногласия и доберутся ли они в конце концов до Львова – зритель узнает уже этой новогодней ночью.